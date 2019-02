Palisz papierosy? Możesz mieć problemy ze wzrokiem

Nałogowi palacze są bardziej narażeni na problemy ze wzrokiem – informują naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa w stanie New Jersey na łamach pisma „Psychiatry Research”.

Do badań rekrutowano 71 zdrowych osób w wieku od 25 do 45 lat, które wypaliły w swoim życiu mniej niż 15 papierosów i 63 osoby, które wypalały dziennie ponad 20 papierosów i nie przejawiały chęci rzucenia nałogu. Badani poproszeni zostali o rozróżnienie subtelnych kontrastów różnych odcieni barw z odległości 150 cm od monitora, na którym wyświetlane były kolory. Jednocześnie naukowcy analizowali aktywność obu gałek ocznych uczestników.



W przypadku nałogowych palaczy stwierdzono znaczące zmiany w rozróżnianiu par czerwony - zielony i niebieski - żółty, co sugeruje, że neurotoksyczne związki chemiczne występujące w dymie papierosowym mogą przyczyniać się do pogorszenia wzroku. Palacze mieli także większe problemy z rozróżnianiem kontrastów. – Wcześniejsze badania wskazywały, że wieloletnie palenie papierosów dwukrotnie zwiększa ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD). Nasze wyniki świadczą o tym, że nałogowe palenie lub przewlekła ekspozycja na dym papierosowy wpływają na różnicowanie wzrokowe, co potwierdza, że nałóg tytoniowy powoduje deficyty w przetwarzaniu wzrokowym – mówi współautor analizy dr Steven Silverstein.

źródło: pap

– Dym papierosowy zawiera wiele związków szkodliwych dla zdrowia. Ekspozycja na ten dym wpływa na zmniejszenie objętości substancji budujących ośrodkowy układ nerwowy, uszkodzenia mózgu w obszarach takich jak płat czołowy czy zmniejszenie aktywności w obszarach mózgu przetwarzających dane wzrokowe – dodaje badacz. Zdaniem dra Silversteina problemy ze wzrokiem u palaczy mogą być rezultatem szkodliwego wpływu nikotyny i palenia papierosów na układ krwionośny. Badania sugerują, że u palaczy uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne i neurony siatkówki.