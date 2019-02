Ciało Polaka wyłowione z Sekwany. Miał przy sobie tylko różaniec i papierosy

W Paryżu z Sekwany wyłowiono ciało mężczyzny. Przy zwłokach odnaleziono medalik, różaniec i papierosy. Denat nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Jak podaje francuski dziennik „Le Parisien”, to 25-letni Polak, prawdopodobnie bezdomny, który przed dwoma laty wyjechał z Polski.

Dryfujące w Sekwanie zwłoki 24 stycznia zobaczyli przypadkowi przechodnie, którzy powiadomili o tym policję. Służby wyłowiły ciało, stwierdzono na nim liczne rany. Mężczyzna miał urazy głowy i brzucha, ranę ciętą na palcu wskazującym, głęboką ranę czaszki, do tego liczne siniaki. Według policji ofiara nie uczestniczyła w bójce tuż przed swoją śmiercią. Nie wiadomo jednak, jak to się stało, że wpadła do rzeki.



Przy zwłokach policjanci nie odnaleźli żadnych dokumentów, tylko medalik z wizerunkiem Matki Bożej i różaniec oraz papierosy. Francuskim służbom udało się ustalić tożsamość mężczyzny – to 25-letni Polak z Rzeszowa.



W pobliżu miejsca, w którym odnaleziono dryfujące w rzece ciało, zwykle licznie gromadzą się bezdomni.

