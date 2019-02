USA: 16 stanów pozywa Trumpa. „Gabinet prezydencki to nie teatr”

Władze szesnastu amerykańskich stanów złożyły pozew do sądu przeciwko prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Ma to związek z jego decyzją o ogłoszeniu stanu wyjątkowego.

Pozew został złożony w Sądzie Rejonowym dla Okręgu Północnego w Kalifornii. Jego autorzy domagają się anulowania ogłoszonego przez Trumpa stanu nadzwyczajnego, który ma umożliwić budowę muru na granicy z Meksykiem. Zarzucają prezydentowi złamanie konstytucji poprzez nadużycie uprawnień.



„Pozywamy prezydenta Trumpa do sądu, aby zablokować jego nadużycie władzy prezydenckiej” – napisał w oświadczeniu prokurator generalny Kalifornii Xavier Becerra z Partii Demokratycznej. „Wzywamy prezydenta Trumpa, aby powstrzymał się od jednostronnego okradania podatników. Gabinet prezydencki to nie miejsce na teatr” – argumentował.



Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie o ogłoszeniu stanu wyjątkowego, by bez zgody Kongresu zdobyć fundusze na mur na granicy z Meksykiem. Prezydent podkreślił, że wykorzysta przywileje władzy wykonawczej, by obejść decyzje Kongresu i pozyskać więcej publicznych pieniędzy na projekt, który był jego obietnicą wyborczą.



Budowa muru ma pochłonąć około 5,7 mld dolarów. W ubiegłym tygodniu Republikanie i Demokraci zawarli kompromis w amerykańskim Kongresie i w wynegocjowanym budżecie przeznaczyli na ten cel tylko 1,375 mld dolarów. Kompromis jest elementem negocjacji budżetowych, które mają zapobiec kolejnemu zawieszeniu działalności rządu USA.

