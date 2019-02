Były gwiazdor futbolu amerykańskiego zastrzelony podczas kłótni o miejsce parkingowe

Anthony „T.J.” Cunningham, były zawodnik drużyny Seattle Seahawks z futbolowej ligi NFL, został zastrzelony przez sąsiada. Doszło do tego podczas kłótni o miejsce parkingowe w mieście Aurora w amerykańskim stanie Kolorado. Cunningham miał 46 lat.

Do incydentu doszło w niedzielę rano czasu lokalnego. Cunningham, który od dłuższego czasu był w sporze z Marcusem Johnsonem o miejsce parkingowe obok dwóch szkół średnich, ponownie się pokłócił z 31-latkiem. Tym razem ten oddał do byłego sportowca kilka strzałów. Były futbolista zmarł w poniedziałek w wyniku odniesionych ran.



Johnson trafił do aresztu okręgowego hrabstwa Arapahoe. Usłyszał już zarzut morderstwa pierwszego stopnia, za które w tym stanie grozi kara śmierci.



„Jesteśmy zszokowani i zasmuceni śmiercią »T.J.« Cunninghama. Łączymy się z jego bliskimi. Był dobrym, rodzinnym człowiekiem. Z pasją poświęcał się pracy z młodymi ludźmi. Będzie go nam brakowało” – oświadczył Rick George, dyrektor wydziału sportowego Uniwersytetu Kolorado, którego absolwentem był Cunningham.



Anthony „T.J.” Cunningham w 1996 roku został wybrany w szóstej rundzie draftu do ligi NFL przez Seattle Seahawks. Grał na pozycji safety. Z powodu kontuzji rozegrał tylko dziewięć meczów ligowych i po roku zakończył karierę. Ostatnio pracował jako wicedyrektor szkoły średniej Hinkley, na parkingu której otrzymał śmiertelne strzały.

