Przewodniczący Bundestagu: Trzeba znieść zasadę jednomyślności w Unii

– Zasada jednomyślności oznacza, że najwolniejszy może blokować wszystko – ocenił przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble w wywiadzie dla niemieckiego publicznego nadawcy RBB. Jak dodał, decyzje w Unii Europejskiej powinny być podejmowane kwalifikowaną większością głosów.

Prominentny polityk rządzącej w Niemczech partii CDU dowodził również, że należy przenieść część kompetencji państw narodowych w zakresie polityki finansowej i gospodarczej na instytucje europejskie.



– Tylko kiedy to się uda, można będzie stworzyć stanowisko unijnego ministra finansów – ocenił Schäuble, który w latach 2009-2017 był w rządach Angeli Merkel szefem resortu finansów. – Europejski minister finansów potrzebuje europejskiego budżetu, europejskich wpływów i oczywiście odpowiednich kompetencji – argumentował.



Przewodniczący Bundestagu wskazał również na wagę tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Jeśli w wyniku tych wyborów w Parlamencie Europejskim znajdzie się duża grupa lub nawet większość eurosceptycznych deputowanych, a więc takich którzy nie są zwolennikami integracji europejskiej, byłoby to dla Unii Europejskiej czymś katastrofalnym – zasugerował.

#wieszwiecej Polub nas