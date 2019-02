Matka „El Chapo” chce, by jej syn odsiedział wyrok w Meksyku

Consuelo Loera, 90-letnia matka barona narkotykowego Joaquina „El Chapo” Guzmana, powiedziała, że chce, by jej syn odsiedział wyrok w Meksyku. Przywódca kartelu z Sinaloa już dwukrotnie uciekał z meksykańskich więzień.

– Bardzo za nim tęsknię i chcę przy nim być. Moim życzeniem jest, żeby pozwolili mi do niego pojechać i go zobaczyć oraz żeby został przeniesiony do Meksyku – powiedziała Loera w wywiadzie dla telewizji Univision.



Staruszka poinformowała, że liczy na spotkanie z prezydentem Meksyku Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem. W rozmowie z nim – wyjaśniła – chciałaby spytać o możliwość ściągnięcia jej syna do kraju. – Wierzę, że zrobi coś dla mojego syna – powiedziała.



W ubiegłym tygodniu Guzman został uznany za winnego przemytu 155 ton narkotyków, głównie kokainy, do Stanów Zjednoczonych. Szefowi meksykańskiego kartelu narkotykowego grozi kara dożywotniego więzienia.



Uttam Dhillon z rządowej agencji walczącej z przemytem narkotyków powiedział, że decyzja nowojorskiego sądu to efekt pracy wielu zdeterminowanych osób. – El Chapo jest odpowiedzialny za niewyobrażalną liczbę zgonów i zniszczeń w Stanach Zjednoczonych i jego rodzinnym Meksyku – powiedział.

źródło: „New York Post”

Zaznaczył, że śmiercionośne narkotyki Guzmana zniszczyły wiele amerykańskich rodzin. – Ten wyrok jest ogromnym zwycięstwem tysięcy agentów i wszystkich naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i na całym świecie – dodał Dhillon.„El Chapo” stał się legendarną postacią w świecie kryminalnym. Dwukrotnie uciekał z pilnie strzeżonego meksykańskiego więzienia. Został aresztowany w Meksyku w 2016 r. i rok później przekazany Stanom Zjednoczonym w ramach procedury ekstradycji. Proces trwał 11 tygodni. Zebrano zeznania ponad 50 świadków. Prokuratorzy udowadniali, że „El Chapo” przemycał do USA kokainę, heroinę, marihuanę i metamfetaminę, umacniając swoją pozycję w Meksyku za pomocą morderstw i wojen z kartelami narkotykowymi.