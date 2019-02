„Stulecie Winnych” już po prapremierze. „Pokazanie historii Polski przez pryzmat zwykłych ludzi”

W warszawskim kinie Iluzjon odbył się przedpremierowy pokaz pierwszego odcinka nowego serialu Telewizji Polskiej – „Stulecie Winnych”. Premiera w Jedynce w niedzielę 3 marca.

Serial przedstawia historię wielopokoleniowej rodziny Winnych, zamieszkującej podwarszawski Brwinów, której losy wplecione są w dramatyczne wydarzenia XX wieku.



Osią fabularną serialu jest historia bliźniaczek – Ani i Mani Winnych, których matka umiera podczas porodu, a bliscy muszą zmierzyć się z tą tragedią i zapewnić dziewczynkom jak najlepsze życie. Serialowa rodzina Winnych towarzyszyć będzie historycznym rodzinom Lilpopów, Wieruszów-Kowalskich i Iwaszkiewiczów. Z ich udziałem odrodzi się niepodległe państwo polskie.



Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej sagi Ałbeny Grabowskiej o tym samym tytule. Autorka podkreśliła, że rodzina Winnych to zwykli – niezwykli ludzie. – Winni to jest nazwisko. To jest pewna przewrotność moja. Bardzo zależało mi, żeby pokazać wielką historię Polski przez pryzmat zwykłych ludzi, którzy żyją w małych ojczyznach i doświadczają na co dzień najgorszej strony tego, co spotyka Polskę – wyjaśniła Grabowska.



Siła rodziny



Długie lata pierwszej wojny światowej, wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku oraz epidemia grypy hiszpanki boleśnie doświadczają rodzinę Winnych. Kinga Preis, grająca postać Bronisławy Winnej, wskazała, że serial opowiadający wiek historii pokazuje też siłę rodziny.







– Opowiada historię prostej, wiejskiej rodziny, zależnej od przyrody, od wiary oraz od historii. Ta rodzina jest zdeterminowana polskimi losami, ale nie o tym jest ten serial. To nie jest serial o niepodległości, o historii. To jest serial o wielkiej determinacji ludzi w walce o siebie – zaznaczyła aktorka.

Scenarzystka „Stulecia Winnych” Ilona Łepkowska oceniła, że serial opowiedziany jest w atrakcyjnej formie: kostiumowej, zdjęciowej oraz obsadowej. Reżyserem serialu jest Piotr Trzaskalski, a autorem zdjęć – Witold Płóciennik. W obsadzie między innymi: Kinga Preis, Jan Wieczorkowski, Katarzyna Kwiatkowska, Olaf Lubaszenko, Rafał Królikowski i Adam Ferency.Premiera telewizyjna pierwszego z 13 odcinków odbędzie się w niedzielę 3 marca o 20.15 na antenie telewizyjnej Jedynki.