Terrorysta chciał się wysadzić w słynnym meczecie. Policjanci udaremnili zamach

Zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w stolicy Egiptu, Kairze. W eksplozji zginęło dwóch policjantów – podało egipskie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Do zdarzenia doszło w starej dzielnicy el-Darb el-Ahmar w pobliżu meczetu Al-Azhar. Według świadków, mężczyzna z ładunkiem wybuchowym próbował wejść do meczetu, co udaremnili funkcjonariusze. Niewykluczone, że zapobiegli ogromnej tragedii.



Nie wiadomo, które ugrupowanie przeprowadziło zamach. Podejrzenie pada na zdelegalizowane Bractwo Muzułmańskie.



Trzy dni temu udaremniono próbę zamachu we wchodzącej w skład aglomeracji Kairu Gizie. Egipskie MSW podało, że członkowie Bractwa Muzułmańskiego przy użyciu bomby domowej roboty usiłowali zaatakować funkcjonariuszy lojalnych władzy. Niegroźne obrażenia odniosło dwóch policjantów i trzech cywilów.



Egipt walczy z radykalną islamską partyzantką, która dokonała wielu ataków, głównie na półwyspie Synaj, gdzie armia prowadzi od roku zakrojoną na szeroką skalę ofensywę.



Uniwersytet przy meczecie Al-Azhar jest jedną z najsłynniejszych uczelni teologicznych w świecie muzułmańskim, prowadzi zajęcia w duchu islamu sunnickiego. Meczet został oddany do użytku w 972 roku, wkrótce powstała przy nim medresa.

