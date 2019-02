„W Izraelu, na użytek kampanii wyborczej padają słowa haniebne”

– Obok fatalnych głosów płynących z Izraela są też opinie ważnych i cenionych żydowskich organizacji, które pokazują prawdę we właściwym świetle – powiedział w rozmowie z tvp.info Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Polityk odniósł się w ten sposób do płynących z części środowisk żydowskich opinii krytykujących wypowiedź izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Katza.

„Stawianie zarzutu antysemityzmu wszystkim Polakom znieważa Sprawiedliwych (Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – przyp. red.) i nas, polskich Żydów, którzy jesteśmy tego społeczeństwa częścią” – napisano w oświadczeniu wydanym przez Monikę Krawczyk, przewodniczącą Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, i Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Polski.



W podobnym tonie sformułował swoje oświadczenie dyrektor Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) David Harris. Napisał on, że „tysiąc lat żydowskiej obecności na polskiej ziemi nie można sprowadzić do pojedynczego nagłówka prasowego. Polska przez sześć lat doświadczała brutalnej okupacji nazistowskiej, a przez pewien czas także sowieckiej, wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata są tysiące Polaków, którzy ryzykowali życiem, żeby ratować żydowskie życie”.



– W Polsce nikogo nie trzeba przekonywać, że u nas, mimo że groziła kara śmierci za pomoc Żydom, mamy najwięcej osób z tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Na świecie jest z tym niestety różnie, skoro nawet byli prezydenci USA mieli z tym problem. Takie opinie (środowisk żydowskich – przyp. red.) są niewątpliwie dla nas bardzo cenne i odbieramy je jako bardzo ważny głos, który musi się przebić do zachodniej opinii publicznej – ocenił Schreiber.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Portal TVP.Info

Polityk dowodził, że słowa Katza padły „na użytek kampanii wyborczej”. – Są nie do zaakceptowania, by nie powiedzieć, że haniebne – podkreślił.Jak stwierdził, „reakcje polskiego rządu mają na celu pokazanie, że zrobi on wszystko, by wyrugować określenia, które są absolutnie nie do przyjęcia. I o to się toczy dziś walka”.