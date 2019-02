Pesa odwołała się w sprawie przetargu na tramwaje w Warszawie

„Potwierdzamy, że Pesa wniosła odwołanie do KIO [Krajowej Izby Odwoławczej] w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na dostawę taboru dla Tramwajów Warszawskich” – głosi oficjalne stanowisko bydgoskiej firmy. Ma to związek z wynikami przetargu, którego zwycięzcą został Hyundai, co spotkało się z wieloma wątpliwościami.

8 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zwycięzcą przetargu na nowe pojazdy dla stolicy jest Hyundai. Spotkało się to z wieloma negatywnymi reakcjami. Podkreślano, że władze stolicy faworyzują zagraniczną firmę kosztem rodzimej, mającej renomę.



Jak podaje firma, jej zarząd zdecydował się na odwołanie przede wszystkim z uwagi na istotność postępowania i możliwość kontynuacji współpracy z Tramwajami Warszawskimi.



„Po analizie dokumentów i zapoznaniu się z dostępnymi informacjami postanowiliśmy odnieść się m. in. do elementów formalnych oferty oraz kwestii prawidłowości wyceny, okoliczności dotyczących produkcji, posiadanych zasobów oraz rzetelności oświadczeń w zakresie zapewnienia terminowego wykonania zamówienia przez koreańską firmę” – czytamy w oświadczeniu.

