Premier o relacjach z Izraelem: trzeba wziąć głębszy oddech

Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polskim Radiem docenił reakcje Grupy Wyszehradzkiej i organizacji żydowskich na słowa szefa izraelskiej dyplomacji Israela Katza. Polityk powiedział w niedzielę, że Polacy „wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

Słowa Israela Katza były bezpośrednią przyczyną odwołania przez Polskę udziału w spotkaniu Grupa Wyszehradzka – Izrael w Jerozolimie.



Premier pozytywnie ocenił oświadczenie Komitetu Amerykańskich Żydów, podkreślające wielosetletnią tradycję żydowską w Polskę, a także stanowisko Naczelnego Rabina Polski i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, potępiające słowa izraelskiego ministra.



– Podkreślam, jak daleką i pozytywną drogę przeszliśmy w postrzeganiu polskiej historii, roli Polaków, tak bohaterskiej i heroicznej, w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej i stąd też taka decyzja, która będzie pewnym zimnym prysznicem dla niektórych, ale najwyraźniej było to potrzebne – powiedział Mateusz Morawiecki.



W ocenie premiera, obecna sytuacja to nie koniec eskalacji polsko-izraelskiego napięcia. – Teraz przyjdzie czas na to, żeby ochłonąć, aczkolwiek sądzę też, że jeszcze w najbliższych kilku tygodniach niestety może dojść do różnych eskalacji. A to dlatego, że w Izraelu odbywają się wybory, ogłoszone ad hoc, niespełna dwa miesiące temu, to zawsze podnosi temperaturę sporu politycznego –mówił Mateusz Morawiecki.



Według szefa polskiego rządu, w takim okresie do oskarżania przeciwników politycznych wykorzystywane są najróżniejsze sytuacje, a także różne aspekty w polityce międzynarodowej.



Mateusz Morawiecki chwalił też „zwartość” Grupy Wyszehradzkiej, która – jak powiedział – zareagowała na słowa izraelskiego szefa MSZ „jednoznacznie pozytywnie dla Polski”.