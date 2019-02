– Jeszcze trzy, cztery lata temu nie byłoby żadnych sprostowań ani żadnych telefonów i reakcji Kancelarii Premiera Izraela – powiedział w „Gościu Wiadomości” Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, komentując wydarzenia po antypolskiej wypowiedzi izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Katza. – To jest bardzo pocieszające, że te słowa – skandaliczne, nieprawdziwe – nie pozostały bez echa – ocenił dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Minister spraw zagranicznych Israela Katz powtórzył m. in. po byłym premierze Izraela Icchaku Szamirze, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.



Wiceminister kultury uważa, że jeszcze trzy, cztery lata temu taka „skandaliczna wypowiedź” pozostałaby bez echa.



– Nie byłoby żadnych sprostowań ani żadnych telefonów i reakcji Kancelarii Premiera Izraela. Zlekceważono by oczekiwania polskie, żeby na to reagować. Dzisiaj reakcje są. Sami starają się to sprostować, naprawiać. I środowiska żydowskie zarówno w Polsce, w USA, gazety w Izraelu reagują. Mówią, że to jest niewłaściwe i należy się z tego wycofać, bo to nawet nie jest w interesie Izraela – powiedział Sellin.



Zdaniem ministra w interesie Izraela jest mieć dobre relacje z Polską. – Tak, jak w interesie Polski jest mieć dobre relacje z Izraelem – podkreślił wiceminister.

Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma powiedział, że to jest bardzo pocieszające. – Że te słowa – skandaliczne, nieprawdziwe – nie pozostały bez echa. To jest oczywiste, że zareagował polski rząd i różne instytucje, Polacy – ale też zareagowali Żydzi polscy, amerykańscy – wskazywał.