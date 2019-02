Chcą zmniejszyć miasto. Rozpoczęły się konsultacje społeczne

W graniczącej z Opolem gminie Dobrzeń Wielki rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic. Władze gminy chcą sprawdzić, ile osób popiera ideę powrotu sołectw przyłączonych do stolicy regionu w 2017 r.

Mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki do ósmego marca mogą odpowiedzieć na pytanie, czy są za powrotem do gminy byłych sołectw Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle, które decyzją rządu od 1 stycznia 2017 r. weszły w granice miasta Opole.



Jak powiedział wójt gminy Dobrzeń Wielki Piotr Szlapa, konsultacje są realizacją przedwyborczych zobowiązań, wśród których było podjęcie wszelkich starań o przywrócenie dawnych granic gminy.



– Zawsze można poprawić to, co ludzie postanowili. Dotrzymując obietnicy złożonej mieszkańcom, zawsze będę z tym wnioskiem występował – stwierdził Szlapa.



Według zapowiedzi władz gminy Dobrzeń Wielki po podliczeniu głosów, jeżeli pomysł uzyska odpowiednie poparcie, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie skierowany wniosek o przywrócenie granic gminy do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.

Opole zostało powiększone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o tereny kilkunastu sołectw z czterech sąsiadujących z miastem gmin. Największe protesty decyzja rządu wywołała w gminie Dobrzeń Wielki, która utraciła położoną na swoim terenie elektrownię wraz z sąsiadującymi z nią terenami inwestycyjnymi.