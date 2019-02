Trzy lata więzienia dla nauczyciela za seks z uczennicą

Na trzy lata więzienia za seks z uczennicą Sąd Rejonowy w Chodzieży skazał nauczyciela z Wyrzyska Jacka O. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze.

O wyroku napisał „Głos Wielkopolski”. Jacek O. przyznał się w sądzie do zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Został też wydalony z zawodu nauczyciela.



Gazeta przypomina, że skandal wyszedł na jaw w styczniu zeszłego roku. Nauczyciel Jacek O. początkowo wypierał się, że uprawiał seks z 14-letnią uczennicą. Potem się jednak przyznał. Tłumaczył, że się zakochał i do niczego nie zmuszał dziewczyny młodszej o ponad 40 lat.



Dziewczynka potwierdzała jego słowa, podkreślała, że Jacek O. nie stosował wobec niej przemocy. Bliższą znajomość nawiązali podczas wspólnych wyjazdów z chórem z Wyrzyska. Dziewczyna zaczęła się zwierzać znacznie starszemu nauczycielowi ze swoich rozterek.



Wyrokiem sądu za uprawianie seksu z uczennicą Jacek O. został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Został też zobowiązany do zapłaty pokrzywdzonej 10 tys. zł nawiązki, a po wyjściu na wolność będzie miał pięcioletni zakaz zbliżania się do nastolatki.



Sąd orzekł również, że mężczyzna przez osiem lat nie będzie mógł pracować jako nauczyciel. Jak podkreśla gazeta, zakaz będzie obowiązywał do momentu, gdy Jacek O. osiągnie wiek emerytalny.

–Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w chodzieskim sądzie Jacek O. próbował wynegocjować dla siebie znacznie łagodniejszą karę. Początkowo zaproponował karę mieszaną. Polegać miałaby na krótkim, kilkumiesięcznym więzieniu, a później na wykonywaniu na wolności prac społecznych. Na taką karę, jako zdecydowanie zbyt łagodną, nie zgadzała się ani prokuratura, ani pełnomocnik pokrzywdzonej.Wyrok wydany nie jest prawomocny.