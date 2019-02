Komitet Żydów Amerykańskich: Sendler, Karski – te nazwiska Żydzi powinni otaczać szacunkiem

Tysiąc lat żydowskiej obecności na polskiej ziemi nie można sprowadzić do pojedynczego nagłówka prasowego. Polska przez sześć lat doświadczała brutalnej okupacji nazistowskiej, a przez pewien czas także sowieckiej, wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata są tysiące Polaków, którzy ryzykowali życiem, żeby ratować żydowskie życie – pisze w oświadczeniu dyrektor Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) David Harris.

Harris podkreśla, że Polska i Izrael zbudowały dobre relacje, jednak trzeba nadal uważać na słowa i nie pozwolić, by pojedyncze incydenty prowadziły do eskalacji napięć.



Szef AJC przypomina, że „Polska ma kluczowe znaczenie dla naszego zrozumienia żydowskiej historii” i że „przez stulecia była epicentrum żydowskiego życia” i wskazuje, że Polacy, podobnie jak Żydzi, „mają głęboko zakorzenione poczucie zagrożenia” ponieważ „nie raz byli atakowani przez swoich silniejszych sąsiadów”.



W oświadczeniu wskazano również, że Polska doświadczyła „brutalnej okupacji nazistowskiej” i sowieckiej, ale nie było polskiego rządu kolaborującego z nazistami, w przeciwieństwie do niektórych krajów.

źródło: TVP Info

Dyrektor Komitetu Żydów Amerykańskich zwraca uwagę na tysiące Polaków, „który ryzykowali życiem, by ratować żydowskie życie”, uznanych przez Yad Vashem za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.„Irena Sendler i Jan Karski to nazwiska, które Żydzi powinni otaczać szczególnym szacunkiem” – konkluduje David Harris.