Petru dołącza do Koalicji Europejskiej. Wcześniej nie chciał sojuszu ze Schetyną

Zarząd partii Teraz! Ryszarda Petru podjął decyzję o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej. Lider ugrupowania decyzję motywuje poglądem, że wybory do Parlamentu Europejskiego powinny pokazać siłę całej opozycji. Jeszcze w grudniu mówił jednak, że „żadna partia polityczna o zdrowych zmysłach” nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Schetyną.

Lider partii Teraz! podkreślił, że wybory do Parlamentu Europejskiego powinny pokazać siłę całej opozycji „w kontrze do łamania Konstytucji i forsowanego przez polityków PiS polexitu”.



– Nie kryjemy różnic programowych. Jesteśmy różni, bo różne są poglądy naszych wyborców. Ale nie czas na podziały, gdy w Brukseli mogą reprezentować nas ludzie, którzy obrażają Europę i europejskie wartości. Musimy postawić na osoby, które wzmocnią znaczenie Polski – ludzi, z których będziemy dumni. Dlatego dołączamy do Koalicji Europejskiej i apelujemy do wszystkich partii i środowisk liberalnych o taki sam krok – napisał lider partii Teraz!



Jeszcze w grudniu Petru wypowiadał się jednak w zupełnie innym tonie. Lider Teraz! oceniał wtedy, że działania przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny wskazują, że jedynym celem Koalicji Obywatelskiej była „likwidacja Nowoczesnej”.



– Żadna partia polityczna o zdrowych zmysłach nie pójdzie na taką koalicję z Grzegorzem Schetyną, w wyniku której potem albo część tej partii zostanie pożarta, albo cała – mówił 6 grudnia Petru.

