Z programu „Dobry Start” skorzystali niemal wszyscy uprawnieni

Z zapowiadanego przez premiera Mateusza Morawieckiego, uruchomionego w zeszłym roku programu „Dobry Start” skorzystali niemal wszyscy uprawnieni. Świadczenie wynoszące 300 zł i przeznaczone na wyprawkę szkolną trafiło w sumie do 4,4 mln uczniów – wynika z informacji resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Według minister Elżbiety Rafalskiej „Dobry Start” to element prorodzinnej polityki rządu, która zakłada zaufanie w dobre wybory rodzin. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynających rok szkolny uczniów do 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia przez nie 24. roku życia.



Najwięcej uczniów skorzystało ze świadczenia w Warszawie – ponad 176 tys., a najmniej – w Krynicy Morskiej – 113 tys.



Świadczenie „Dobry Start” przyznawane jest na wniosek. Wystąpić o nie mogą rodzice, opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – przypomina minister Rafalska.



Dodaje, że wnioski przyjmowane są online oraz przez te same instytucje realizujące obecnie świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Można je było składać od początku lipca do końca listopada.



Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku i nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

#wieszwiecej Polub nas