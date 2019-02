Rodzina najważniejsza, wolność słowa – dużo mniej

Rodzina pozostaje dla Polaków wartością najważniejszą – wynika najnowszego raportu Centrum badania Opinii Społecznej (CBOS). Aż 80 proc. respondentów wskazało szczęście rodzinne jako wartość, która kierują się w swoim życiu. Jednocześnie zmieniają się modele życia rodzinnego, a w ślad za tym także rozumienie terminu rodzina.

Drugą wskazywaną wartością, choć ze zdecydowanie mniejszą liczbą wskazań (55 proc.), znalazło się zdrowie, na trzecim – spokój (48 proc. respondentów), a na czwartym – grono przyjaciół (45 proc.).



Mniej więcej dwie piąte Polaków za istotne w swoim życiu uznało szacunek innych ludzi (42 proc.) i uczciwe życie (42 proc.), a ponad jedna trzecia wskazała w tym kontekście na pracę zawodową (36 proc.). Nieco mniej liczni wymienili wiarę religijną (28 proc.), pomyślność ojczyzny (23 proc.) oraz wolność głoszenia własnych poglądów (18 proc.).



Szczęście rodzinne jako podstawową wartość codziennego życia częściej akcentują kobiety (86 proc.) niż mężczyźni (74 proc.). Podkreślanie znaczenia rodziny rośnie wraz z wykształceniem respondentów, a w grupach społeczno-zawodowych wartość tę stosunkowo najczęściej wskazują gospodynie domowe (97 proc. wskazań), kadra kierownicza oraz specjaliści wyższego i średniego szczebla, a także pracownicy administracyjno-biurowi (po 85 proc.).



W ciągu ostatnich sześciu lat w zasadzie nie zmieniła się ogólna hierarchia podstawowych wartości cenionych przez Polaków, jednak niektóre z nich nieco zyskały na znaczeniu, a inne trochę straciły. Jeżeli chodzi o dłuższe trendy (od 2008 r.), widoczny jest systematyczny wzrost znaczenia przyjaźni i spadek wagi przypisywanej pracy zawodowej, bogactwu i wykształceniu - zaznacza CBOS.

Od ostatniego pomiaru ubyło respondentów szczególnie ceniących uczciwość (spadek o 4 punkty procentowe) i zdrowie (spadek o 3 punkty). Od 2013 r. istotnie zwiększył się z kolei odsetek badanych, dla których istotna jest pomyślność ojczyzny (wzrost o 12 punktów procentowych), wolność głoszenia własnych poglądów (wzrost o 6 punktów) i możliwości udziału w demokratycznym życiu społeczno-politycznym (wzrost o 4 punkty).

CBOS zwraca uwagę na obserwowalną w ostatnich latach tendencję do redefinicji pojęcia rodziny. Wynika to zdaniem sondażowni ze zmian społeczno-kulturowych w zakresie życia małżeńsko-rodzinnego.



Systematycznie przybywa opinii, że rodzinę stanowią osoby pozostające w związku nieformalnym i wspólnie wychowujące dzieci z tego związku. Częściej niż poprzednio za rodzinę uważany jest również tzw. model patchworkowy, w którym osoby aktualnie pozostające ze sobą w związku nieformalnym wspólnie wychowują dzieci z poprzednich związków. Rzadziej zaś niż przed sześcioma laty badani za rodzinę uznają bezdzietne małżeństwo lub parę konkubentów nieposiadających dzieci.



Można też zauważyć, że szerszemu rozumieniu pojęcia rodziny sprzyja przede wszystkim młodszy wiek respondentów, wyższy poziom wykształcenia, zamieszkiwanie w większej miejscowości, wyższy dochód per capita, rzadsze uczestnictwo w praktykach religijnych oraz lewicowa orientacja polityczna.



Uwzględniając stan cywilny można stwierdzić, że najszerzej rodzinę definiują osoby rozwiedzione oraz kawalerowie i panny, a biorąc pod uwagę status zawodowy – uczniowie i studenci, kadra kierownicza i specjaliści wyższego szczebla, pracownicy usług oraz personel administracyjno-biurowy.



Badanie przeprowadzono w dniach 10-17 stycznia na liczącej 928 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.