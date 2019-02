Minister spraw zagranicznych Słowacji o słowach Katza: Nie wolno obrażać narodu

Minister spraw zagranicznych Słowacji Miroslav Lajczak negatywnie ocenił wypowiedź Israela Katza na temat antysemityzmu Polaków. – Nie wolno obrażać narodu; można reagować na konkretne działania czy wypowiedzi, ale uogólnienia nigdy nie były pomocne – stwierdził.

Słowa padły w komentarzu do wypowiedzi p.o. ministra spraw zagranicznych Israela Katza, który stwierdził, że „wielu Polaków współpracowało z nazistami” i że Polacy „wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. Lajczak został poproszony o komentarz do tej wypowiedzi na zakończenie unijnej narady w Brukseli.



– Bardzo niefortunne słowa, która nie są pomocne. Ja w ogóle nie lubię generalizacji. Nie wolno obrażać narodu, można reagować na konkretne działania czy wypowiedzi, ale uogólnienia nigdy nie były pomocne – powiedział Lajczak.



Minister spraw zagranicznych Słowacji, która przewodniczy teraz Grupie Wyszehradzkiej, potwierdził, że na prośbę Polski szczyt Wyszehradu w Jerozolimie został odwołany. Premierzy Czech, Słowacji i Węgier są już wprawdzie w Izraelu, ale mają zaplanowane dwustronne spotkania.



Wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie uzgodnili w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych czterech krajów. Było to - jak poinformował minister spraw zagranicznych Słowacji - spotkanie nadzwyczajne. Później wspólne te ustalenia przekazali premierzy.

