Aplikacja do tłumaczeń kradła dane do logowania w bankach. Także polskich

Word Translator, aplikacja dostępna do niedawna w sklepie Google Play, wykradała dane do logowania z aplikacji mobilnych polskich banków. Jej ofiarami padli też Czesi i Włosi. Tę nielegalną działalność wykryli analitycy z firmy ESET.

Aplikacja została pobrana ze sklepu Google Play ponad 10 tys. razy. Ponad połowa wejść to Czesi, 40 proc. to Polacy, 5 proc. – Włosi, a kolejne 5 proc. – mieszkańcy Meksyku i Australii.



Aplikacja jest wykrywana przez ESET jako złośliwe oprogramowanie Trojan.Android/Spy.Banker.AKT. Analitycy wyjaśniają, że tuż po pobraniu aplikacja sprawdzała, czy na urządzeniu zainstalowano aplikacje do logowania do bankowości mobilnej.



Działanie wirusa było niezauważalne dla użytkownika.

źródło: businessinsider.pl

Modus operandi był taki, że w chwili logowania do banku aplikacja wyświetlała niewidoczne okno, rejestrujące login i hasło użytkownika. Wirus przechwytywał też SMS z jednorazowym kodem. W ten sposób nasze pieniądze mogły powędrować na dowolne konto na świecie.Po interwencji Word Translator został już usunięty ze sklepu Google Play. Eksperci zauważają, że działał identycznie jak wykryte we wrześniu zeszłego roku zagrożenie znajdujące się w aplikacji do nagrywania rozmów QRecorder. Wówczas także ofiarami byli głównie Czesi i Polacy.