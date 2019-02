Koalicjanci jednego dnia [OPINIA]

Jak słusznie zauważył Krzysztof Król, w dniu pogrzebu Jana Olszewskiego odnowiła się koalicja, które 27 lat temu pozbawiła pierwszego antykomunistycznego premiera władzy. Dla Króla, przeciwnika i Olszewskiego, i PiS, jest to oczywiście znakomita wiadomość, sądzę jednak, że jego optymizm jest mocno na wyrost. Oto bowiem dopełniło się to, co oczywiste było od czasu wspólnego wystąpienia premierów liberalnych i postkomunistycznych – Sojusz Lewicy Demokratycznej ogłosił przystąpienie do Koalicji Europejskiej.

Decyzja ta, choć przyjęta przez olbrzymią większość delegatów na konwencji SLD, nie wzbudziła zresztą powszechnego entuzjazmu partyjnych dołów. Bardzo ciekawe były reakcje w mediach społecznościowych.



„Brawo władze krajowe! Sprzedaliście d… liberałom! BRAWO, BRAWO. I tak ma być budowana wiarygodność? Nazywajmy rzeczy po imieniu - tak to jest jak liczy się pieniądze, stołki i rzucanie się na marne ochłapy. BRAWO! Tak umiera pseudolewica w Polsce. BRAWO” – napisał ktoś prowadzący na Twitterze konto „SLD Poznań”.



W podobnym duchu i języku wypowiada się więcej osób; góra jest jednak zadowolona. I trudno się dziwić – według pierwszych informacji rozszerzenie koalicji o SLD Platformę kosztować będzie całkiem sporo, zaś kilku polityków starszego pokolenia liczyć może na kilka lat pogodnej starości w Brukseli.



Czy można wyobrazić sobie lepszy los na miejscu Leszka Millera czy Włodzimierza Cimoszewicza? Pierwszy z byłych premierów ma być jedynką z Wielkopolski, drugi z Warszawy. Marek Belka otwierać miałby listę w Łodzi, a na dobre miejsca liczyć mieliby również Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke, a być może również Marek Balt.

Wszystko to dzieje się w sytuacji, gdy, według sprawdzających się na ogół prognoz Marcina Palade, Koalicja Obywatelska (jeszcze bez SLD) liczyć może na 18 mandatów w europarlamencie. Zakładając, że poparcie dla Koalicji Europejskiej bliższe będzie poparciu KO, niż sumie wyników KO i SLD wynika z tego, że lewica może w wyborach odebrać dotychczasowym uczestnikom porozumienia opozycji 1/3 mandatów, wszystko to zaś w sytuacji, gdy już po wyborach zapewne nie zasili tej samej frakcji (pamiętajmy, że nawet Platforma i Nowoczesna należą do innych rodzin partii europejskich), a w koalicji nadal nie ma jeszcze ludowców.



Tymczasem poza Cimoszewiczem i być może Belką nie jest nawet pewne, że europosłowie lewicy będą wobec PiS w równie twardej opozycji, co ich nowi, liberalni przyjaciele. Miller, Balt czy Liberadzki chodzą czasem swoimi własnymi drogami, a ten ostatni doprowadził w swoim czasie do zdjęcia debaty na temat polskiej praworządności z porządku obrad PE, planowanych na 13 grudnia.

#wieszwiecej Polub nas

Jeśli zaś na listy wpuścić trzeba będzie jeszcze ludowców, zrobi się tam naprawdę ciasno. Trzeba też pamiętać, że o o ile współpraca z PSL czy Nowoczesną nie będzie raczej żadnym problemem dla wyborców Platformy, o tyle w przypadku postkomunistów można spodziewać się jakichś niewielkich strat własnych. Jeśli w bloku ludowców jednak zabraknie, być może nawet na ich rzecz. Rozczarowani sojuszem z liberałami sympatycy czy lokalni działacze SLD mogą natomiast zasilić Wiosnę lub Razem; tym razem lewica ma z czego wybierać.Jest to wreszcie bardzo wygodna sytuacja dla PiS – klarowny podział sceny politycznej i praktycznie wszyscy przeciwnicy w jednym worku, opatrzonym podobiznami byłych premierów, a więc w pewnym sensie powrót do lat 2005, a może nawet 1995, choć z przemieszczeniem się niektórych aktorów na drugą stronę.Nie mam cienia wątpliwości, że przeciwnicy partii rządzącej, nawet w komentarzach pod tym tekstem, w nieskończoność powtarzać będą nazwiska Kryże i Piotrowicz. Tyle tylko, że mało kto będzie się tym przejmował, skoro dawni mocodawcy tej dwójki jawnie są dziś w jednej koalicji z ich dzisiejszymi krytykami.

Uderza też fakt, że jeśli obserwujemy przy tym jakąś zmianę pokoleniową, to odbywa się ona w innym od naturalnego kierunku. Twarzami porozumienia stają się starzy, sprawdzeni towarzysze. Wspomniany już Marek Balt, widzom TVP znany dobrze choćby z „Woronicza 17” wiosny nie czyni. I właśnie Wiosna, już ta pisana wielką literą, może na tym zyskać, ponieważ przy Millerze, Belce czy Cimoszewiczu bardzo łatwo jest lśnić blaskiem nowości. Nawet, jeśli też jest to nowość odświeżana, z zachowanymi w internecie śladami po poprzednich metkach Ruchu Palikota, czy nawet samego SLD.



Zgłoszenie się do koalicji również partii Zielonych należy traktować natomiast w kategorii humorystycznej. Siła polityczna bez żadnego znaczenia ani koalicji nie przyda głosów, ani nikomu biorącego miejsca na liście nie odbierze. Być może jednak dzięki takiej decyzji jej kierownictwa ktoś o Zielonych usłyszy, być może pierwszy i ostatni raz.



Istotna jest tak naprawdę jedynie poczyniona mocno na wyrost deklaracja, że w przypadku uzyskania miejsc w europarlamencie partia zasili swoją grupę, czyli frakcję Europejskiej Partii Zielonych. Politycy SLD analogicznie trafią zapewne do socjaldemokratów (wyobrażacie sobie Państwo Leszka Millera jako chadeka, nawet, jeśli to tylko eurochadek?), a Nowoczesnej – do ALDE. I tak koalicja przestanie realnie istnieć dzień po wyborach.