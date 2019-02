„Niedawno mała grupa amerykańskich urzędników próbowała wywrzeć presję na kraje europejskie, aby z uwagi na kwestie bezpieczeństwa wykluczyły Huawei z ich rynków. Ich oskarżenia są całkowicie bezpodstawne, a zachowanie Huawei : Amerykańskie oskarżenia bezpodstawne, a zachowanie – szokujące” – pisze Huawei w oświadczeniu. To komentarz do zarzutów, jakie Departament Sprawiedliwości USA sformułował wobec działań koncernu.

„Niedawno mała grupa amerykańskich urzędników próbowała wywrzeć presję na kraje europejskie, aby z uwagi na kwestie bezpieczeństwa wykluczyły Huawei z ich rynków” – pisze rzecznik Huawei CEE & Nordic Region Austin Zhang. Jak podkreśla, „oskarżenia są całkowicie bezpodstawne, a zachowanie szokujące”.



Jego zdaniem wykluczenie firmy ma nie tylko podłoże czysto polityczne, ale i stanowi przeszkodę dla „otwartej i uczciwej konkurencji” na rynku. Ich zdaniem sytuacja doprowadzi do zwiększenia zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego, zwiększy koszty komunikacji w krajach europejskich, opóźni proces ich cyfryzacji, zahamuje innowacje technologiczne. „Nie musimy wybierać między bezpieczeństwem a rozwojem”, pisze rzecznik Huawei.



Kończąc oświadczenie, autor podkreśla swoją wiarę w to, że kraje europejskie podejmą decyzje „w oparciu o własne długoterminowe interesy i zapewnią równe szanse dla wszystkich przedsiębiorstw”.



Pod koniec stycznia Departament Sprawiedliwości USA przedstawił Huawei 13 zarzutów związanych z łamaniem amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi oraz dotyczących licznych oszustw, w tym bankowych, elektronicznych i kradzieży technologii. Chińskie MSZ oświadczyło, że zarzuty są „niesprawiedliwe i niemoralne”.

#wieszwiecej Polub nas

– Zarzuty te ujawniają bezwstydne i wytrwałe działania Huawei, zmierzające do wykorzystania amerykańskich korporacji i instytucji finansowych w celu zagrożenia wolnej i uczciwej globalnej konkurencji – komentował dyrektor FBI Christopher Wray.

Wcześniej polskie władze informowały o zatrzymaniu przez ABW pod zarzutem szpiegostwa Weijinga W. i Piotra D. – byłego oficera ABW, który ostatnio pracował w Orange. Sąd podjął decyzję o trzymiesięcznym areszcie dla obu podejrzanych. Obaj są podejrzewani o szpiegostwo na szkodę Polski. Grozi im za to kara od roku do 10 lat więzienia.



Polskie władze analizują ewentualność wykluczenia Huawei z budowy infrastruktury sieci 5G. Do tej pory na taki krok zdecydowały się USA, Australia i Nowa Zelandia, a według mediów nad podobną decyzją zastanawiają się Niemcy, Wielka Brytania i Norwegia. Niedawno chińska firma została też wykluczona z przetargu na budowę portalu podatkowego w Czechach.



Mimo rosnącej na świecie nieufności wobec firmy, nie notuje ona spadków sprzedaży. Dzieje się tak również w Polsce.



– Nie widzimy tutaj spowolnienia sprzedaży sprzętu Huawei (…), ale jeśli ta sytuacja będzie trwała, w pewnym momencie wpłynie ona również na naszą działalność – mówił na konferencji prasowej w Warszawie dyrektor Huawei ds. standardów na Europę Georg Mayer.