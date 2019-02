Koniec kadencji dyrektora muzeum POLIN. Decyzja o konkursie uzgodniona również z Trzaskowskim

Decyzja o wyborze nowego dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w drodze konkursu została uzgodniona z pozostałymi założycielami tej instytucji - poinformowało portal tvp.info Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 5-letnia kadencja obecnego dyrektora prof. Dariusza Stoli upływa 28 lutego.

Stola został powołany na dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 1 marca 2014 r. na 5-letnią kadencję, z możliwością przedłużenia. Zgodnie ze statutem placówki, współorganizatorami POLIN są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.



Powołanie dyrektora następuje w drodze porozumienia tych instytucji. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego może powołać osobę pełniącą jego obowiązki na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.



„Decyzja o wyborze dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w drodze konkursu została uzgodniona z pozostałymi założycielami tej instytucji – prezydentem m.st. Warszawy Rafałem Trzaskowskim oraz przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Piotrem Wiślickim podczas spotkania, które odbyło się 23 stycznia 2019 r. – poinformowało MKiDN w komunikacie przesłanym portalowi tvp.info.



Resort kultury dodał, że „obecnie trwają uzgodnienia dot. zasad przeprowadzenia konkursu, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych”. „Do momentu zakończenia procedury konkursowej zostanie wskazana osoba pełniąca obowiązki dyrektora. Pięcioletni kontrakt obecnego dyrektora upływa 28 lutego” – podano w komunikacie.

źródło: PAP, portal tvp.info

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, cytowany w materiale „Faktów” TVN, powiedział, że kadencję Stoli „można było przedłużyć”. – Myśmy zawsze się za tym opowiadali. Natomiast ponieważ pan premier (szef MKiDN Piotr) Gliński wnioskował o to, żeby był konkurs, też byliśmy skłonni się na to zgodzić, pod warunkiem, że wszyscy dokładnie mają takie same prawa w wyznaczaniu ludzi do jury konkursowego – powiedział.Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tego typu stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej podpisanej 25 stycznia 2005 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta m.st. Warszawy oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny strona publiczna finansowała budowę budynku muzeum, natomiast Stowarzyszenie ŻIH odpowiadało za sfinansowanie i stworzenie wystawy głównej.