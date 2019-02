Premier: Polska musi być dostępna dla wszystkich

– Polska musi być dostępna dla wszystkich, to podstawowe motto naszego działania - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się realizacji rządowego programu Dostępność+.

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w poniedziałek Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance w gminie Jedlińsk, gdzie na przykładzie placówki mówił o zakresie realizacji programu Dostępność+. Wizyta szefa rządu w Jedlance jest częścią serii wizyt, zaplanowanych w województwach: mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim, w 300 dni od zaprezentowania programu tzw. Piątki Morawieckiego.



– Ten program to taki generalny remont w Polsce, remont różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej, administracji, szkół i urzędów. Do każdego z takich budynków przecież trzeba się dostać, trzeba ułatwić dostęp dla matek z dziećmi, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, czy innych osób z niepełnosprawnościami – osób niewidomych, niedowidzących i wszelkiego rodzaju osób, które maja niepełnosprawności – mówił premier.



Podkreślił, że Polska musi być dostępna dla wszystkich. "To jest podstawowe motto naszego działania" - dodał.



Zaznaczył, że cieszy się, iż dzięki pieniądzom rządowym standard funkcjonowania placówek, takich jak Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance, „może się zdecydowanie podnieść”. – Program Dostępność+ to jest program obliczony na wiele lat. Nowobudowane budynki użyteczności publicznej, ale również budynki komercyjne muszą spełniać pewne standardy, które będą zapewniały łatwiejsze życie dostępność do urzędów, do różnych ludzi również tych, którzy tej dostępności potrzebują – przypomniał. Dodał, że program obejmuje również budowę wind.





– Chcielibyśmy, by projekt ustawy o dostępności została przyjęta przez parlament jeszcze przed wakacjami – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań legislacyjnych na świecie.



Minister przypomniał, że nad programem Dostępność+ resort zaczął pracować na początku 2016 roku. – Jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie w pełni sprawy, jak to będzie ważne rozwiązanie dla mieszkańców naszego kraju – mówił Kwieciński. Dodał, że program dotyczy w dużej mierze osób z niepełnosprawnościami, czyli 12 proc. naszego społeczeństwa, a więc ok. 5 mln osób. Dodał, że włącznie z ludźmi, którzy są czasowo ograniczeni ruchowo, np. w wyniku choroby czy osobami starszymi, a także kobietami w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi, jest to nawet ok. 30 proc. naszego społeczeństwa.



Zdaniem ministra program Dostępność+ „to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, nie tylko w Europie, ale też na świecie”. – Przy tym programie współpracowaliśmy z Komisją Europejską i te rozwiązania są bardzo pozytywnie przyjmowane na poziomie unijnym – podkreślił.



Minister dodał, że w grudniu powołano Radę Dostępności składającą się z 55 osób. Najbliższe spotkanie tego gremium odbędzie się 25 lutego.



W projekcie ustawy znajdą się m.in. zapisy, na mocy których właściwi ministrowie wydadzą rozporządzenia w zakresie standardów dostępności: architektonicznej, transportowej i cyfrowej.