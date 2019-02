Premier Morawiecki: Spada bezrobocie i ZUS płacony przez małe firmy

– Spada bezrobocie, spada ZUS płacony przez małe firmy, spada CIT – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że zgadza się z opozycją, „która w 2015 r. wieszczyła powszechny upadek”.

W poniedziałek, w 300 dni od zaprezentowania programu tzw. Piątki Morawieckiego, szef rządu odwiedza województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.



Premierowi towarzyszy ekipa portalu tvp.info.



Po spotkaniu z małymi przedsiębiorcami w Białobrzegach Morawiecki ocenił, że korzystają oni z „małego ZUS”. – I o to nam właśnie chodziło. To jest Polska dla polskich przedsiębiorców – mówił.



Jak powiedział premier, każda mała firma chce być większą, a na początek przydadzą się mniejsze obciążenia.



– Spada bezrobocie, spada ZUS płacony przez małe firmy, spada CIT. To co ma rosnąć, gospodarka, miejsca pracy – rośnie – powiedział szef rządu.





Premier @MorawieckiM w #Białobrzegi: To było dobre spotkanie z paniami Dagmarą i Karoliną, które opowiedziały mi o swoim biznesie. Program #małyZUS był dla nich ogromną pomocą w rozkręceniu firmy. #PiątkaMorawieckiego #300dni pic.twitter.com/RZADlvSzK0 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) 18 lutego 2019

Emilewicz: Od stycznia mamy 131 tys. podmiotów zarejestrowanych w tzw. małym ZUS



– Od stycznia mamy 131 tys. podmiotów zarejestrowanych w tzw. małym ZUS – powiedziała w Białobrzegach minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.



Jak powiedziała Emilewicz, w ramach piątki Morawieckiego jest m.in. tzw. mały ZUS. – Możemy powiedzieć, że zdaliśmy ten egzamin na piątkę, przygotowując to rozwiązanie – zaznaczyła. – Od stycznia mamy 131 tys. podmiotów zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zakładaliśmy około 160 tys. beneficjentów. Mamy ponad 70 proc. zainteresowania, a przypomnijmy, że to jest rozwiązanie nieobowiązkowe, dla tych, którzy chcą z niego skorzystać – podkreśliła.



– Dzięki (małemu ZUS – red.) firma, której przychody są na poziomie mniej więcej 30 tys. zł rocznie, w tym roku zapłaci niespełna 800 zł składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast 1,3 tys. zł – podała Emilewicz.



Z małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.





.@JEmilewicz: Mały ZUS to wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Teraz mogą płacić niższe, proporcjonalne do przychodów składki. W tym roku do #MałyZUS zgłosiło się ponad 130 tys. przedsiębiorców. @PremierRP #PiątkaMorawieckiego #300dni #PracaDlaPolski pic.twitter.com/oyYQLM6YOk — Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (@MPiT_GOV_PL) 18 lutego 2019