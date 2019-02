Starzejący się mózg można odmłodzić, na razie u myszy

Nowe metody regeneracji starzejącego się mózgu myszy odkryli specjaliści amerykańscy i kanadyjscy. Twierdzą oni, że tym razem jest szansa na to, że nowe terapie będzie można zastosować również u ludzi.

„BBC News” pisze o tym w relacji z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Postępu Nauk, która odbyła się w Waszyngtonie.



Za jedne z najbardziej obiecujących uznano badania, jakie prowadzi prof. Daniela Kaufer z University of California w Berkeley. Wynika z nich, że mózg starzejących się gryzoni można odmłodzić, naprawiając działania bariery krew-mózg.



Specjalistka przekonywała, że naczynia mózgowe zwykle przepuszczają we krwi jedynie substancje odżywcze, tlen oraz molekuły mniejszych rozmiarów, a zatrzymują te większe, gdyż mogą być szkodliwe dla komórek mózgu.



Z wiekiem ta bariera przestaje być szczelna i przepuszcza większe molekuły, które mogą niszczyć neurony, pogarszając zdolności poznawcze starszych osobników. Wskazuje na badania obrazowe mózgów, jakie przeprowadzono przy użyciu rezonansu magnetycznego.



Według prof. Kaufer wykazano, że u czterdziestolatków bariera krew-mózg przestaje być szczelna w 30-40 proc., a u sześćdziesięciolatków – już w 60 proc. Jednocześnie zaobserwowano, że w tych rejonach mózgu, gdzie ta bariera traci sprawność, nasilają się procesy zapalne.

Z eksperymentów prowadzonych na myszach wynika, że u młodych osobników z uszkodzoną celowo barierą krew-mózg, zaobserwowano objawy starzenia się mózgu. Są one jednak odwracalne. Prof. Kaufer twierdzi, że wystarczyło użyć odpowiedniej substancji hamującej uszkodzenia tej bariery, żeby zatrzymać rozwój stanów zapalnych mózgu.



Starzenie się mózgu myszy potrafiła zatrzymać także prof. Etienne Sibille z University of Toronto. Kanadyjska specjalistka wykorzystała jednak inną metodę polegającą na wzmocnieniu sygnałów przekazywanych przez tzw. neurony pozytywne somatostatyny.



Sygnały tych komórek w starzejącym się mózgu są zbyt słabe, żeby mogły je odbierać sąsiednie neurony i przekazywać do kolejnych rejonów mózgu. To prawdopodobnie jedne z pierwszych neuronów, których wydajność wraz z wiekiem zaczyna spadać.





Prof. Sibille twierdzi, że odkryła substancję zwiększającą amplitudę sygnału przekazywanego przez te komórki. Podczas konferencji przedstawiła ona wyniki eksperymentu, w którym starsze gryzonie po otrzymaniu tego związku chemicznego znowu były w stanie odnaleźć wyjście z labiryntu. Starzejące się myszy, które jej nie otrzymały, nie potrafiły tego zrobić.



Pytanie tylko, czy to, co udało się dokonać na zwierzętach, potwierdzi się również w próbach na ludziach. Nie zawsze jest to możliwe. Prof. Sibille ma nadzieję, że badania kliniczne, a zatem na pierwszych ochotnikach z użyciem jej metody, będzie można przeprowadzić już za dwa lata.



Optymistką jest prof. Kaufer. Uważa ona, że badania, które prowadzi, doprowadzą do opracowania pigułki odmładzającej starzejący się mózg ludzi. – To zupełnie nowe podejście do tego zagadnienia, początek nowej biologii – podkreśliła.