Mistrzostwa świata U-20 w piłce nożnej na polskich stadionach i w Telewizji Polskiej

Telewizja Polska będzie transmitowała mecze mistrzostw świata w piłce nożnej U-20, które odbędą się w 2019 r. w Polsce. – Wspaniały turniej. TVP jest do dyspozycji polskiej piłki nożnej – mówił podczas konferencji prasowej z władzami PZPN prezes TVP Jacek Kurski.

Mistrzostwa świata U-20 odbędą się od 23 maja do 15 czerwca w sześciu polskich miastach. Areną meczu otwarcia i finału będzie stadion Widzewa w Łodzi.



– Po raz pierwszy Polska będzie gospodarzem światowej imprezy mistrzostw FIFA U-20. To wielki sukces PZPN, bo wydarzenie jest na miarę historyczną. Ale na miarę historyczną jest również to, że całość tego wspaniałego turnieju będzie można zobaczyć na antenach Telewizji Polskiej. To turniej, który wykreował wielu znakomitych piłkarzy – mówił podczas konferencji prasowej prezes TVP Jacek Kurski.



Największa na świecie juniorska impreza piłkarska, z udziałem 24 drużyn, rozpocznie się w czwartek 23 maja – wówczas na stadionach w Łodzi (mecz otwarcia), Gdyni, Bydgoszczy i Lublinie zostaną rozegrane pierwsze spotkania. Dzień później do gry włączą się Tychy oraz Bielsko-Biała.



Centrum turnieju będzie Łódź. Na stadionie Widzewa, jak liczę, odbędzie się w sumie 10 meczów, m.in. wszystkie trzy spotkania grupowe Polaków – informował sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki.



Faza grupowa potrwa do 31 maja i po dwóch dniach odpoczynku 16 najlepszych zespołów przystąpi do rywalizacji w 1/8 finału (2-4 czerwca). Ćwierćfinały zaplanowano na 7-8 czerwca w Łodzi, Gdyni, Tychach i Bielsku-Białej, a półfinały – 11 czerwca w Lublinie i Gdyni.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, TVP sport

Turniej zakończy się 15 czerwca meczem finałowym w Łodzi, a dzień wcześniej w Gdyni odbędzie się spotkanie o trzecie miejsce.