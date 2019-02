Papież cofnął suspensę nałożoną 35 lat temu na księdza-poetę

Papież Franciszek „zrehabilitował” księdza z Nikaragui Ernesto Cardenala, zawieszonego przez Jana Pawła II w 1984 roku – podały media. Był on wtedy jednym z promotorów krytykowanej przez Kościół teologii wyzwolenia i ministrem kultury w rządzie Daniela Ortegi.

Franciszek wystosował list do 94-letniego ciężko chorego Cardenala, a w szpitalu w Managui odwiedził go biskup pomocniczy tamtejszej archidiecezji Silvio Jose Baez – podał hiszpański dziennik „El Pais”, który cytują w poniedziałek włoskie media.



Biskup przykląkł przed łóżkiem sędziwego Cardenala i – jak zrelacjonował potem na Twitterze – poprosił go o błogosławieństwo „jako kapłana Kościoła katolickiego”. Madrycka gazeta opublikowała zdjęcie z tego spotkania.



Ta wizyta – zaznaczył dziennik – to gest „symboliczny”, stanowiący bezpośrednie nawiązanie do zdarzenia, jakie miało miejsce w 1983 roku na płycie lotniska w stolicy Nikaragui.





Hoy visité en el hospital a mi amigo sacerdote, P. Ernesto Cardenal, con quien pude conversar unos minutos. Después de haber orado por él, me arrodillé ante su cama y le pedí su bendición como sacerdote de la Iglesia Católica, a lo cual accedió gozoso. ¡Gracias, Ernesto! pic.twitter.com/DlwPY6TVu1 — Silvio José Báez (@silviojbaez) 15 lutego 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Gdy Ernesto Cardenal – poeta i wtedy minister kultury w pierwszym rządzie Ortegi – przykląkł przed Janem Pawłem II, by ucałować jego pierścień, papież odsunął dłoń i powiedział: „Najpierw ksiądz musi pojednać się z Kościołem katolickim”. Stolica Apostolska nie tolerowała bezpośredniego udziału duchownych w działalności rządowej. W ówczesnym rządzie Nikaragui było ich trzech.Rok po zdarzeniu na lotnisku Jan Paweł II zawiesił Cardenala w pełnieniu posługi kapłańskiej. Potem Cardenal, prowadzący życie kontemplacyjne, stał się ostrym krytykiem Daniela Ortegi, który powrócił do władzy w 2007 roku; Cardenal twierdził, że jest prześladowany.Pojednanie nikaraguańskiego duchownego z Kościołem nastąpiło obecnie, wraz z listem papieża Franciszka. Dziennik „La Repubblica” przypomina, że zawieszony kapłan od wyboru obecnego papieża w 2013 roku mówił, że „utożsamia się” z nim. „Teraz z ulgą przyjął list z Watykanu” – dodała „La Repubblica”.