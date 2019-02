Polacy na Litwie mają kandydata na prezydenta

Szef Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), europoseł Waldemar Tomaszewski w poniedziałek zgłosił chęć startu w wyborach prezydenckich, które na Litwie odbędą się 12 maja – poinformowała Główna Komisja Wyborcza.

Poniedziałek to ostatni dzień rejestracji kandydatów w wyborach prezydenckich. Tomaszewski jest 14. osobą, która zgłosiła chęć udziału w wyścigu wyborczym. Do 28 marca pretendenci muszą przedstawić co najmniej 20 tys. podpisów osób ich popierających.



Tomaszewski wcześniej informował, że rozważa możliwość kandydowania; wskazywał, że jest do tego namawiany „podczas licznych spotkań zarówno z wyborcami (...), jak też przez kolegów i koleżanki z AWPL-ZChR”.



Nie jest to pierwszy start Tomaszewskiego w wyborach prezydenckich na Litwie. Uczestniczył w nich już dwukrotnie – w 2009 i 2014 roku. Za pierwszym razem zdobył 4,68 proc. głosów, za drugim – 8,23 proc. głosów wyborców, co dało mu piąte miejsce.



Wśród kandydatów na urząd prezydenta są litewscy posłowie, europarlamentarzyści, ekonomiści, a także filozof i sportowiec. Faworytami są obecny premier Saulius Skvernelis, posłanka partii konserwatywnej Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci Ingrida Szimonyte i były główny doradca prezesa banku SEB Gitanas Nauseda.

Na Litwie szef państwa jest wybierany na pięcioletnią kadencję. Obecna prezydent Dalia Grybauskaite, która dwukrotnie zwyciężyła w wyborach, w 2009 i 2014 roku, zgodnie z konstytucją nie może po raz trzeci ubiegać się o prezydenturę.