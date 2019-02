„Niepodległa” włącza się w obchody rocznicy wyborów 4 czerwca oraz pielgrzymki papieża

Biuro Programu „Niepodległa” włącza się w obchody 30. rocznicy wyborów 4 czerwca oraz 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski – podało MKiDN. Zaplanowano m.in. multimedialny koncert na pl. Piłsudskiego w Warszawie, cykl koncertów plenerowych oraz szereg wystaw fotograficznych.

Pełnomocnikiem ministra kultury i dziedzictwa narodowego do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych został Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.



Ministerstwo kultury przypomniało, że obie rocznice upamiętniają „ważne wydarzenia, które mają ogromne znaczenie dla procesu odbudowy wolnej i niepodległej Polski”. Jak wskazano, zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „Niepodległa”, rocznice takie wymagają upamiętnienia nie tylko na poziomie centralnym, ale również lokalnym i regionalnym.



MKiDN poinformowało, że głównym projektem Biura „Niepodległa” jest wspólny koncert upamiętniający dwie „bardzo ważne dla Polaków rocznice”. „W niedzielę, 2 czerwca, w miejscu symbolicznym, na placu Piłsudskiego w Warszawie, zorganizowany zostanie wielki multimedialny koncert, w którym wezmą udział polscy artyści. Zaśpiewają utwory bliskie sercom Polaków. Biuro planuje również transmisję koncertu zarówno na antenach telewizyjnych, jak i radiowych, tak aby wydarzenie mogło dotrzeć do wszystkich Polaków” – napisano w komunikacie.



Resort kultury podał, że Biuro „Niepodległa” planuje - wzorem obchodów stulecia odzyskania niepodległości - przygotowanie szeregu własnych przedsięwzięć upamiętniających te wydarzenia oraz bliską współpracę z instytucjami naturalnie powiązanymi z poszczególnymi rocznicami.



Ministerstwo kultury przypomniało, że „wybory do Parlamentu RP z 4 czerwca 1989 roku były prawdziwie demokratycznymi w przypadku wyborów do Senatu RP i jest naturalnym, że właśnie ta instytucja koordynuje większość działań związanych z tą, jakże ważną dla Polaków, rocznicą”. Dodano, że Biuro Programu „Niepodległa” będzie współpracowało z Kancelarią Senatu w zakresie organizacji i promocji zaplanowanych przedsięwzięć.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

MKiDN poinformowało, że rocznica pielgrzymki Jana Pawła II upamiętniona zostanie dodatkowo cyklem plenerowych koncertów fortepianowych w ośmiu miastach, które w 1979 r. odwiedził Jan Paweł II oraz szeregiem wystaw „Polski Album Rodzinny: Wielka Pielgrzymka” prezentujących zdjęcia Polaków z papieżem, eksponowanych w formie wielkoformatowych wydruków na dworcach PKP w miastach, które odwiedził Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.„Częścią kampanii społecznej przypominającej społeczeństwu to niezwykle ważne wydarzenie, mające istotny wpływ na kolejne pokolenia Polaków, będzie również oparty na materiałach archiwalnych film dokumentalny, który powstaje we współpracy z Telewizją Polską” – dodano.