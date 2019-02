Gruziński parlament: kary za mapy Gruzji bez Abchazji i Osetii Południowej

Władze w Tbilisi planują wprowadzenie kar za drukowanie i rozpowszechnianie map Gruzji bez Abchazji i Osetii Południowej – poinformowało radio Echo Moskwy.

Abchazja i Osetia Południowa są integralnymi częściami terytorium Gruzji. Tbilisi utraciło nad nimi kontrolę po rosyjskiej agresji w 2008 roku.



Moskwa uznała wtedy niepodległość obu gruzińskich republik. Decyzji tej nie zaakceptowała społeczność międzynarodowa, w tym ONZ, Unia Europejska i Stany Zjednoczone.



Zgodnie z uchwałą gruzińskiego parlamentu, Abchazja i Osetia Południowa są integralnymi częściami Gruzji czasowo okupowanymi przez Rosję. Abchascy i południowoosetyjscy separatyści pod ochroną rosyjskiej armii odgrodzili oba regiony od Gruzji betonowymi zaporami i zasiekami.



– Gruzja nigdy tego nie zaakceptuje i będzie podejmowała działania na rzecz przywrócenia terytorialnej integralności – tłumaczył w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia były prezydent tego kraju Giorgi Margwelaszwili.

Gruziński parlament już w ubiegłym roku rozpoczął prace nad poprawkami do kodeksu karnego, które wprowadzają kary za tworzenie, drukowanie i rozpowszechnianie map Gruzji bez Abchazji i Osetii Południowej.



Projekt dokumentu zakłada karę do 2 lat pozbawienia wolności i minimalną grzywnę na poziomie 2 tysięcy lari, czyli w przeliczeniu około 700 euro.



Gruzińskie władze przypominają, że Moskwa do dziś nie wypełniła porozumień o zawieszeniu broni, które zostały przyjęte w 2008 roku. Jeden z punktów zobowiązywał Rosję do wycofania z Abchazji i Osetii Południowej oddziałów wojskowych.



Według różnych szacunków obecnie na terytorium obu regionów stacjonuje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy rosyjskich żołnierzy. Dodatkowo Rosja zawiera z separatystycznymi władzami w Suchumi i Cchinwali umowy o współpracy, które w Gruzji nazwano „pełzającą aneksją”.