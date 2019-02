Premier: Nie trzeba zmienić norm europejskich, by budować drogi samorządowe

– Nie trzeba zmieniać norm europejskich, można wysokiej jakości drogi samorządowe, powiatowe, gminne budować w Polsce – powiedział w poniedziałek w Raszynie premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek, w 300 dni od zaprezentowania programu „Piątka Morawieckiego”, szef rządu odwiedza województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.



Premier na briefingu prasowym w Raszynie mówił, że bolączką dróg lokalnych było to, że „w jednym powiecie droga wyremontowana kończy się i wjeżdżamy na niemalże kocie łby czy drogę dziurawą”. Podkreślił, że „mieszkańcy muszą mieć przekonanie, że jest pewna logika komunikacyjna”.



Przypomniał, że kiedyś krążyła opowieść, że trzeba zmienić normy europejskie, by w Polsce budować drogi samorządowe. – Nie trzeba zmieniać norm europejskich, można wysokiej jakości drogi samorządowe, powiatowe, gminne budować w Polsce, funkcjonalne, dobrze skomunikowane ze sobą – zapewniał.





Adamczyk: Fundusz Dróg Samorządowych służy budowaniu bezpiecznych połączeń



– Fundusz Dróg Samorządowych służy budowaniu bezpiecznych połączeń – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



Minister powiedział, że udziałem każdego mieszkańca naszego kraju powinny być bezpieczne drogi - przejezdne, funkcjonalne połączenia drogowe. – I temu służy Fundusz Dróg Samorządowych, który pan premier (Mateusz Morawiecki – red.) zapowiedział przed 300 dniami w ubiegłym roku. Fundusz Dróg Samorządowych został obudowany ustawą, (...) posiada również środki finansowe niebagatelne, których nie mieliśmy dotychczas do dyspozycji w naszym kraju przez poprzednie lata – mówił Adamczyk.



– Na przestrzeni dziesięciu lat, mamy nadzieję, jesteśmy co do tego przekonani, że drogi samorządowe w Polsce, drogi gminne, powiatowe drogi, te którymi na co dzień poruszamy się do pracy, do szkoły, (...) zmienią swoje oblicze. Będą drogami bezpiecznymi (...), to dzięki naszemu funduszowi – mówił Adamczyk.



Tłumaczył, że niebawem wojewodowie ogłoszą kolejny konkurs, nabór na rok 2019. – Wojewodowie zaciągną zobowiązania na lata następne, które pozwolą nam realizować inwestycje w trybie wieloletnim – zaznaczył. Dodał, że dotychczas nie było takiej możliwości w poprzednich edycjach i programach wsparcia inwestycji dróg samorządowych.