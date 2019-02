Ambasador Izraela wezwana do MSZ. „Wysłuchaliśmy wyjaśnień”

Zakończyło się spotkanie wiceministra spraw zagranicznych Macieja Langa z ambasador Izraela w Polsce Anną Azari – poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. – Wysłuchaliśmy wyjaśnień strony izraelskiej; MSZ nie udziela informacji co do szczegółów spotkania – dodała.

– Wysłuchaliśmy wyjaśnień strony izraelskiej – powiedziała rzeczniczka MSZ. Zaznaczyła, że w tej chwili MSZ nie udziela dalszych informacji do co szczegółów spotkania. Dopytywana, jak długo ono trwało, powiedziała, że „spotkanie nie było długie”.



Ambasador Izraela w Polsce została wezwana do MSZ w związku z wypowiedzią p.o. izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Katza. W niedzielę p.o. izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israel Katz, odnosząc się do słów przypisanych przez media izraelskie szefowi izraelskiego rządu stwierdził: „Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i – tak jak powiedział Icchak Szamir (b. premier Izraela), któremu Polacy zamordowali ojca, »Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki«. I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych”.



W poniedziałek i we wtorek w Jerozolimie miało się odbyć spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej. Czeski premier Andrej Babisz poinformował, że szczyt V4 w Izraelu nie odbędzie się – podała w poniedziałek agencja CTK. Zamiast tego planowane są rozmowy dwustronne – dodał szef rządu Czech.

źródło: Twitter, PAP

Wcześniej swój udział w szczycie odwołał premier Mateusz Morawiecki; w poniedziałek poinformował, że do Izraela nie pojedzie także szef MSZ Jacek Czaputowicz.