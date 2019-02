Rosja wycofuje ze szkół na Krymie podręcznik skrytykowany przez Tatarów

Z bibliotek i szkół na anektowanym przez Rosję Krymie zostanie wycofany jeden z podręczników do historii – podało radio Echo Moskwy. Chodzi o książkę zatytułowaną „Historia Krymu”, wydaną w dwóch częściach i przeznaczoną dla uczniów 10 klasy.

Rozgłośnia poinformowała, że deputowani Dumy Państwowej, izby niższej rosyjskiego parlamentu chcą, aby publikację zbadali eksperci.



Zastrzeżenia co do treści książki zgłosili Tatarzy krymscy. Działacze społeczności tatarskiej w liście do lokalnych władz napisali, że zostali w podręczniku przedstawieni jako: kolaboranci i sojusznicy hitlerowskiej armii.



Zdaniem Tatarów, autorzy próbują w ten sposób usprawiedliwiać stalinowską deportację z 1944 roku, która jak przypominają – była wielką tragedią i zbrodnią wobec narodu tatarskiego.



W ocenie działaczy tatarskich, treści zawarte w publikacji podsycają nienawiści na tle narodowościowym i religijnym oraz poniżają godność ludzką. W 1944 roku na rozkaz Józefa Stalina radzieccy oprawcy, według różnych danych deportowali z Krymu prawie 200 tysięcy Tatarów.



Część Tatarów krymskich do dziś nie akceptuje rosyjskiej aneksji półwyspu, dokonanej na rozkaz Władimira Putina w marcu 2014 roku.

#wieszwiecej Polub nas