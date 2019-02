Premier Morawiecki: Chcemy, by wszyscy Polacy korzystali z rozwoju gospodarczego

– Polska musi być wszystkich Polaków, to jest motto i motor działania, do tego dążymy, to chcemy osiągnąć, żeby wszyscy Polacy czerpali owoce wzrostu z rozwoju gospodarczego – powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek, w 300 dni od zaprezentowania programu tzw. Piątki Morawieckiego, szef rządu odwiedzi trzy województwa – mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. Premier mówił na briefingu prasowym, że jego spotkania mają posłużyć przedstawieniu Polakom "sprawozdania" z wykonanych prac.



– Mi o wiele większą przyjemność sprawia przedstawienie tego, co zrobiliśmy, niż mówienie tego, co obiecujemy na przyszłość – podkreślił.



– Wiarygodność jest podstawą polityki. To nowa jakość, którą wprowadziliśmy do polityki, rzetelność, skuteczność, konsekwencja. A więc rozliczmy się z tej piątki, piątki Morawieckiego – dodał.



Premier wyliczał projekty rządowe składające się na tzw. piątkę Morawieckiego. – Po pierwsze mały ZUS już został wdrożony od 1 stycznia tego roku, zgodnie z obietnicą. Już ponad 130 tys. małych firm korzysta z małego ZUS. Jest to korzyść sięgająca co najmniej kilku miliardów złotych w najbliższych 10 latach, w najbliższych latach możemy dojść powyżej 1 mld rocznie – mówił Morawiecki.





Obniżenie CIT dla małych i średnich firm



Inną zrealizowaną obietnicą – jak mówił szef rządu – było obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc. Zaznaczył, że korzysta z niego od 1 stycznia br. 450 tys. przedsiębiorców.





Wyprawka szkolna i Fundusz Dróg Samorządowych



Kolejnymi programami, o których mówił są: wyprawka w wysokości 300 zł dla uczniów oraz Fundusz Dróg Samorządowych.





Dostępność+



Ostatnią częścią tzw. piątki Morawieckiego jest program Dostępność+. – W lipcu zeszłego roku przyjęliśmy program rządowy i pełną parą ten program jest realizowany i będzie realizowany w najbliższych kilku latach – mówił premier.



