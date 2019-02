CDU boi się „pocałunku śmierci” Angeli Merkel

Angela Merkel staje się balastem dla niemieckich chadeków. Problemem jest firmowana przez nią przez lata polityka migracyjna, która doprowadziła do masowego zalewu Niemiec przez w większości muzułmańskich migrantów. Najbardziej niechętnie nastawieni są do niej mieszkańcy z terenów byłej NRD, w której Merkel dorastała. – Wschodni Niemcy uważają ją za zdrajczynię swoich interesów – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info korespondent z Berlina Cezary Gmyz.

Angela Merkel rezygnuje z funkcji szefowej CDU Kanclerz Niemiec Angela Merkel potwierdziła w poniedziałek nieoficjalne doniesienia, że nie będzie ubiegać się o reelekcję na stanowisko... zobacz więcej

Będąc przez wiele lat lokomotywą chrześcijańskich demokratów, kanclerz Angela Merkel stała się ofiarą swojej własnej liberalnej polityki migracyjnej. Po tym, jak w 2015 roku do tego kraju przybyło ponad milion migrantów, w większości młodych mężczyzn, wyznawców islamu z Bliskiego Wschodu i Afryki – w Niemczech wzmocniły się tendencje antyimigranckie i antymuzułmańskie. Wielu Niemców z niepokojem patrzy na zmiany zachodzące w ich ojczyźnie pod wpływem rosnącej mniejszości muzułmańskiej.



Nawet podległe rządowi służby przyznają: większa liczba islamskich migrantów wpłynęła na wzrost przestępczości, także seksualnej, rozrastanie się dzielnic, gdzie rządzi prawo islamu, wzrost zagrożenia terrorystycznego, a także coraz większy wpływ na zmiany zachodzące w sferze kultury i relacji społecznych. Jak wynika z raportu Instytutu Badań Rynku Pracy i Zatrudnienia (IAB), tylko co czwarty z migrantów pracuje, a większość z nich wykorzystuje rozbudowany system socjalny. Spór wokół polityki migracyjnej pomiędzy CDU i CSU w zeszłym roku doprowadził do poważnego kryzysu rządowego. Teraz problem ten powraca przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i do Landtagów.



Uzasadnione lęki Niemców wykorzystała Alternatywa dla Niemiec (AfD), która stała się trzecią siłą w kraju. Od dwóch lat jej przedstawiciele zasiadają w Bundestagu, a od 2018 roku jest reprezentowana we wszystkich Landtagach Niemiec. I to głównie z obawy przed tą partią politycy CDU z terenów byłej NRD zapowiadają obecnie, że nie życzą sobie wsparcia kanclerz Merkel w kampanii wyborczej przed wyborami landowymi. Uważają oni bowiem, że byłoby ono przeciwskuteczne. Przewodniczący parlamentu kraju związkowego (Landtagu) w Dreźnie Matthias Roessler (CDU) postawił sprawę jasno – w Saksonii jej wystąpienia nie pomogą partii. Podobną opinię wyraził wiceszef chadeckiej frakcji w parlamencie krajowym Turyngii Michael Heym.



„Angela Merkel po macoszemu traktowała tereny wschodnich Niemiec. Dochodzi tam do zamykania kopalń węgla brunatnego i są ogromne problemy związane z imigrantami. Kanclerz bardzo późno pojawiła się tam po wydarzeniach w Chemnitz, gdzie doszło do dużych zamieszek na tle imigranckim. Wcześniej nie miała odwagi spojrzeć w oczy wschodnim Niemcom” – tłumaczy korespondent TVP Info z Berlina Cezary Gmyz.

#wieszwiecej Polub nas

Tak krytyczne, oficjalne wystąpienia przeciwko szefowej rządu byłyby do niedawna nie do pomyślenia. Jednak po tym, jak przestała być ona przewodniczącą CDU, a jej miejsce zajęła Annegret Kramp-Karrenbauer, nawet szeregowi posłowie tego ugrupowania poczuli, że mogą sobie pozwolić na więcej. Teraz zaś – wiedząc, że na terenie NRD Alternatywa dla Niemiec jest szczególnie silna, ich głosy stają się coraz bardziej radykalne, walczą bowiem o własne stołki i obawiają się, że AfD wykorzystałaby obecność Merkel na wiecach, by zorganizować kontrmanifestacje.



O tym, że sprawa jest poważna, wiedzą też liderzy wielkiej koalicji w Berlinie. Jesienne wybory do parlamentów krajowych w Saksonii, Brandenburgii i Turyngii będą miały wpływ na politykę na szczeblu federalnym. Ewentualny słaby wynik SPD może sprawić, że partia ta nie będzie zainteresowana dalszym współrządzeniem z chadecją (CDU i CSU) na szczeblu centralnym. Już wcześniej jej władze przystępowały do koalicji z wielkim niepokojem, gdyż część elektoratu socjalistów ma dosyć tej współpracy i przerzuca swoje głosy na Zielonych, Lewicę (Die Linke) czy nawet AfD. Alternatywa mierzy zaś w wyborach do landów w drugie miejsce.



Z tego, że nie da się już obronić liberalnej polityki azylowej Merkel, zdaje sobie sprawę jej bliska współpracowniczka, a obecnie nowa szefowa CDU – Annegret Kramp-Karrenbauer. W niedawnym wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ARD powiedziała ona, że jeśliby doszło do ponownego zalewu kraju przez migrantów, to nie wyklucza zamknięcia granic. Nie zdecydowała się jednak na otwartą krytykę Merkel. Zamiast tego tłumaczyła, że obecnie panuje zupełnie inna sytuacja niż ta z roku 2015 roku. Rząd w Berlinie dostrzega, że musi przekonać obywateli, że taka sytuacja nie będzie już miała miejsca i że potrafi sobie poradzić również z obecnymi migrantami, z których część wykorzystuje luki i słabości niemieckiego systemu.



Dlatego też w ostatnim czasie miało miejsce dwudniowe spotkanie przedstawicieli CDU i ekspertów, którzy debatowali nad zmianami polityki migracyjnej. W dokumencie końcowym zasugerowano m.in. wprowadzenie „systemu wczesnego ostrzegania”, który wskazywałby na potencjalne ruchy migracyjne i punkty zapalne. Podczas spotkania padały też propozycje stworzenia ośrodków, w których będą przebywać osoby, których wnioski o azyl zostały odrzucone, a także specjalnych osiedli dla migrantów na wyspach lub na terenach trudno dostępnych.

CDU może mieć jednak problemy z przekonaniem rodaków, że wyciągnęła wnioski z błędów popełnionych przez swoją byłą liderkę. Jak podaje „Welt am Sonntag”, bazując na szacunkowych danych, aż jedna trzecia deportowanych migrantów, których wnioski azylowe rozpatrzono negatywnie i którzy otrzymali zakaz wjazdu do kraju, ponownie wraca do Niemiec. Szczególnie duży procent – dochodzący nawet do 40 – dotyczy migrantów, którzy zostali odesłani do krajów unijnych, w których po raz pierwszy zostali zarejestrowani. O skali zaniedbań niemieckich służb świadczy fakt, że nie prowadzą one oficjalnych statystyk dotyczących ponownego wjazdu na terytorium Niemiec osób, które były już z nich wydalone.



Stopniowe zaostrzanie przez Berlin polityki migracyjnej napotyka też na kolejne przeszkody. Są nimi nie tylko wpływowe środowiska lewicowych ideologów, którzy w kwestii migracji widzą szansę na rozwój ekonomiczny i kulturowy kraju, ale także część sceny politycznej. Najbardziej liberalna w tej kwestii jest partia Zielonych, która umiejętnie sabotuje wprowadzanie przez chadeków kolejnych zmian. Bawarski konserwatywny dziennik „Muenchner Merkur” poinformował ostatnio, że ugrupowanie to sprzeciwia się rozszerzeniu listy bezpiecznych krajów pochodzenia. Jeśli osoby ubiegające się o azyl pochodzą z krajów, które znajdują się na takiej liście, to przyśpiesza to proces podejmowania decyzji w ich sprawie. Ogranicza to również napływ migrantów nieuprawnionych do pomocy.



Zapisane w konstytucji prawo azylowe sprawia, że każdy wniosek o udzielenie azylu musi zostać rozpatrzony przez wnioskodawcę. Do momentu zakończenia tego procesu wnioskodawca ma prawo do pobierania zasiłku. Obecnie trwa to średnio ponad pół roku. Ostatni sprzeciw Zielonych w drugiej izbie niemieckiego parlamentu – Bundesracie – spowodował, że nie udało się rozszerzyć listy bezpiecznych krajów pochodzenia o Algierię, Tunezję, Maroko i Gruzję i głosowanie zostało przesunięte. Zieloni mają duży wpływ na decyzje podejmowane w Bundesracie, w którym zasiadają przedstawiciele niemieckich krajów związkowych, dzięki temu, że przedstawiciele tej partii uczestniczą w koalicjach rządowych na szczeblu landowym.

Chociaż nowa przewodnicząca CDU i prawdopodobnie przyszła kanclerz Kramp-Karrenbauer za wszelką cenę nie chce wracać do tematu masowej migracji z 2015 roku, to nie można wykluczyć, że w przyszłości ponownie nie dojdzie do tak wielkiej migracyjnej fali. Sytuacja w Syrii wciąż daleka jest od stabilizacji, a sprawy migracyjne uzależnione są od decyzji Turcji, która w każdym momencie może „udać”, że ponownie nie widzi, jak przez jej granice na Stary Kontynent ponownie przedostaje się migracyjna fala. Już teraz do Grecji dociera więcej migrantów z tego kierunku niż w zeszłym roku.



Podczas styczniowej wizyty w tym kraju Merkel pozostało jedynie krytykowanie porozumienia między UE i Turcją i ocenianie, że „nie działa należycie”, a także zarzucenie władzom w Atenach, że nieskutecznie odsyłają nielegalnych przybyszów. Ankara liczy zaś w tym czasie pieniądze otrzymane od UE za podpisanie umowy i od czasu do czasu przypomina Brukseli, że to od jej widzimisię zależy, czy dojdzie do powtórki z roku 2015, czy też nie.



Również w Afryce rosną w siłę migracyjne prądy. Oznacza to, że Niemcy, UE, a w tym i Polska, muszą być lepiej przygotowane do poradzenia sobie w takiej sytuacji, jaka miała miejsce przed czterema laty. Dziś nawet dotychczasowi zwolennicy liberalnej polityki Merkel muszą przyznać, że była ona główną odpowiedzialną za skalę migracyjnej fali. Przekaz ze strony Berlina do migrantów z różnych części świata był jeden – przybywajcie, znajdziecie u nas pracę i wysokie zasiłki socjalne. „Ubogacajcie” nas kulturowo, pomagajcie nam w utrzymaniu wysokiego standardu życia. Skalę dramatycznie złego wyboru dokonanego przez Merkel Niemcy odczuwają już teraz, a jeszcze silniej będą odczuwać w przyszłości.



W kraju tym wzrosła przestępczość, dochodzi do większej liczby gwałtów, muzułmanie wymuszają coraz większe prawa dla swojej wspólnoty religijnej i narzucają swój system wartości postchrześcijańskiemu, zlaicyzowanemu niemieckiemu społeczeństwu. Gwałtowny spadek poczucia bezpieczeństwa i ciągłe zagrożenie terrorystyczne to elementy życia, do którego przeciętni Niemcy muszą się przyzwyczaić. Dlatego dziś Merkel nie jest mile widziana w rodzimych stronach i zapewne już niedługo pozostanie jej jedynie odcinanie kuponów od swojej dawnej popularności w Parlamencie Europejskim.