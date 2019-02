1,5 tys. faktur na kilkadziesiąt milionów zł. CBA zatrzymało oszustów podatkowych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby, które wystawić miały 1,5 tys. faktur na 41 mln zł. Miało to doprowadzić do strat Skarbu Państwa w wysokości ok. 10 mln zł. Zatrzymani przestępczą działalność prowadzili w Polsce i Czechach. O sprawie jako pierwsze poinformowały „Wiadomości” TVP1.

Doniesienia potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Jak poinformował, przedmiotem śledztwa jest blisko „1500 faktur na ponad 41 mln zł”. – To co najmniej 9,5 mln zł szkody w mieniu Skarbu Państwa – stwierdził rzecznik.



Brodowski poinformował też, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura. – Agenci zatrzymali trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT – dodał. Wśród zatrzymanych jest osoba odpowiedzialna za kierowanie grupą oraz dwóch słupów, którzy wystawiali fikcyjne dokumenty.



– Wszystko wskazuje na to, że członkowie grupy tworząc pozory legalnej działalności, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymani w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wystawili blisko 1500 faktur VAT na kwotę ponad 41 mln zł dokumentując pozorną sprzedaż. Następnie występowali o zwrot naliczonego VAT czym wyrządzili szkodę w mieniu Skarbu Państwa na co najmniej 9.5 mln zł. Grupa działała na ternie Polski i Czech od 2014 do 2017 roku – powiedział rzecznik CBA.



Po zakończeniu czynności śledczych – w tym przeszukań – zatrzymani przewiezieni zostaną do poznańskiej prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. W styczniu br. CBA zatrzymało już do tej sprawy dwie osoby.



– Lista podejrzanych i zatrzymanych przez CBA może się wydłużyć. Śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym – stwierdza Temistokles Brodowski.

