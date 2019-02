Rzetelność i konsekwencja. 300 dni „Piątki Morawieckiego”

Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi w poniedziałek województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie. W czterech spotkaniach będą mu towarzyszyli ministrowie.

Wyjazd odbywa się w 300 dni od zaprezentowania programu tzw. Piątki Morawieckiego – pięciu projektów rządowych zapowiedzianych na konwencji PiS w kwietniu ub. r.



Szef rządu obiecał wówczas wprowadzenie mniejszego ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+ oraz przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.



Morawiecki wypowie się dla mediów w Warszawie w Centrum Mińska 65, skąd uda się do podwarszawskiego Raszyna, gdzie zaplanowano briefing premiera z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.



Następnie w Białobrzegach (Mazowieckie) premier wraz z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz odwiedzą sklep „Let's Play” i spotkają się z dziennikarzami.



Kolejnym punktem programu będą odwiedziny w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jedlance k. Jedlińska (Mazowieckie), gdzie Morawieckiemu będzie towarzyszył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.



Następne punkty to spotkanie szefa rządu i minister finansów Teresy Czerwińskiej w Zagnańsku (Świętokrzyskie) w firmie Grosspack produkującej europalety z drewna i w Gołczy (Małopolskie), gdzie Morawiecki odwiedzi rodzinę wielodzietną.





Pięć obietnic



„Piątka Morawieckiego” to pięć obietnic, które premier Mateusz Morawiecki ogłosił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu ubiegłego roku.



Obniżka podatku CIT dla małych firm



Obniżka podatku CIT dla małych firm z 15 do 9 proc., czyli do najniższego poziomu w Unii Europejskiej.





źródło: pap

Wprowadzenie małego ZUS naliczanego proporcjonalnie do przychodów dla firm osiągających miesięczne obroty do wysokości 2,5 minimalnych pensji w Polsce.Wyprawka w wysokości 300 zł na początku roku szkolnego dla każdego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej i średniej.Nowy fundusz budowy dróg lokalnych o wartości minimum 5 mld zł. Odnowione mają zostać tysiące kilometrów dróg we wsiach, małych miastach, gminach i powiatach.Program Dostępność+, czyli likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych. Państwo przeznaczy na ten program ponad 20 mld zł w ciągu 8 lat.