Dar Młodzieży w Rejsie Niepodległości promuje polską historię

Ostatnie porty na trasie Rejsu Niepodległości to intensywna promocja polskiej historii i tradycji. – Już teraz widzimy, jak ważną rolę odegrał Rejs Niepodległości w promocji Polski w świecie – powiedziała Monika Mostowska, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl, współorganizatora rejsu.

– W amerykańskim Port Everglades w okolicach Miami miało miejsce spotkanie z Polonią, która miała okazję zapoznać się z książką ,,Raport Witolda", nowym wydaniem raportu rtm. Witolda Pileckiego z Auschwitz, opublikowanego staraniem Fundacji Gdzie z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz pallotyńskiego wydawnictwa APOSTOLICUM w Ząbkach – zauważyła Mostowska.



W Nassau na Bahamach polscy studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni spotkali się ze studentami miejscowej uczelni morskiej, by nawiązać współpracę edukacyjną. W Londynie, gdzie żaglowiec wpłynie w połowie marca, planowane jest spotkanie poświęcone Dywizjonowi 303.



– Już teraz widzimy, jak ważną rolę odegrał Rejs Niepodległości w promocji Polski w świecie i jak bardzo pomógł nawiązać młodym Polakom relacje w różnych częściach świata. Zaskarbił nam przyjaźń Senegalczyków, którzy zapraszają polską młodzież na wolontariat. Ułatwił nawiązać kontakt z wolontariuszami z Japonii, którzy zgłosili się do pomocy podczas wizyty statku w Osace, zrobił furorę w kolumbijskiej Kartagenie – mówi Monika Mostowska.

źródło: KAI

Podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie Polacy również zaznaczyli swoją obecność koncertem w wykonaniu m.in. uczestników Rejsu Niepodległości, prezentacją polskich wizerunków Matki Bożej i uroczystą mszą świętą. – Nie bez znaczenia jest obecność kapelanów na pokładzie statku. Przygotowywali młodzież do ŚDM i cały czas wspierają ją w podejmowaniu inicjatyw, które promują Polskę i chrześcijańskie wartości – oznajmił ks. Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvatti.pl.Kapelanami w przeważającej części są księża pallotyni, którzy zmieniają się wraz z załogą. W Port Everglades w USA ks. Mariusza Futymę zastąpił ks. Jacek Smyk, który na co dzień pełni funkcję proboszcza w pallotyńskiej parafii w podwarszawskim Ołtarzewie.Dar Młodzieży powróci do portu w Gdyni 28 marca.Organizatorami Rejsu Niepodległości są: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytet Morski w Gdyni i Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Finansowo Rejs wspierają: PKN Orlen, Polska Fundacja Narodowa, Fundacja LOTOS, Tauron i KGHM Polska Miedź.