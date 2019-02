Tragedia w Wielkopolsce. Dwuletni chłopiec utopił się obok swojego domu

W miejscowości Rgielsko, w województwie wielkopolskim, doszło do tragedii. Dwuletni chłopiec, który w pobliżu swojego domu rodzinnego bawił się wraz ze starszym rodzeństwem, wpadł do oczka wodnego. Dziecko reanimowano prawie dwie godziny, lecz nie udało się go uratować.

2-latek i jego starsze rodzeństwo w pogodny dzień bawiło się obok swojego domu. Jak donoszą lokalne media, dzieci znajdowały się pod opieką ojca, który w pobliżu miejsca ich zabawy naprawiał samochód.



W pewnym momencie 2-latek wpadł do znajdującego się obok domu oczka wodnego. Dziecko wyciągnięto z wody; przyjechała karetka pogotowia.



Malca reanimowano prawie dwie godziny. Jednak nie udało się przywrócić jego oddechu. Sprawę śmierci dziecka bada teraz prokuratura.

