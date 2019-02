Prezydent Syrii ostrzega Kurdów: Amerykanie wam nie pomogą

Prezydent Syrii Baszar el-Asad oświadczył w niedzielę, że te grupy, które „liczą na Amerykanów”, powinny wiedzieć, że USA im nie pomogą. Jak komentuje Reuters, Asad kierował swe słowa do milicji kurdyjskich, które USA wspierały w walce z Państwem Islamskim.

Prezydent powiedział w niedzielnym wystąpieniu, które relacjonowała telewizja państwowa, że Amerykanie potraktują tych, którzy liczą na ich pomoc, „jak przedmioty w wymianie barterowej”, i „nie zachowają ich w sercu ani nie wezmą w ramiona”.



„Nikt was nie ochroni, poza waszym państwem” – dodał i zapowiedział rychłe zwycięstwo nad dżihadystami.



Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wycofa z Syrii amerykański kontyngent, który liczy około 2 tys. żołnierzy. Sojusznikami USA w walce z Państwem Islamskim (IS) były Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), których trzon stanowią kurdyjskie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG).



W piątek Trump oświadczył, że „w ciągu 24 godzin” skończy się operacja przeciw „kalifatowi” IS, ale dżihadyści utrzymują się jeszcze na przyczółku na wschodzie kraju, przy granicy z Irakiem.



Eksperci uznali, że wobec decyzji o wycofaniu się USA z Syrii Asad czuje się już niezagrożony, a SDF nie ma innego wyjścia, jak dogadać się z nim.



Były specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. walki z IS Brett McGurk zarzucił Trumpowi, że decyzja o wycofaniu się USA z Syrii daje IS nowe życie. Skrytykował również to, że decyzja ta nie była konsultowana z sojusznikami USA.



Plan wycofania sił USA z północno-wschodniej Syrii, gdzie amerykańskie oddziały walczyły z dżihadystami z IS, Trump nieoczekiwanie ogłosił 19 grudnia. Zaniepokojenie decyzją wyrazili wówczas sojusznicy USA w walce z IS – Francja, Wielka Brytania i Niemcy, a szef Pentagonu James Mattis i McGurk podali się do dymisji.



Zdaniem wielu ekspertów wycofanie amerykańskiego kontyngentu stanowi ustępstwo zarówno wobec Asada, jak Rosji i Iranu, które są jego sojusznikami i zabiegają o umocnienie wpływów w Syrii i w całym regionie Bliskiego Wschodu. Ponadto decyzja Trumpa wystawia kurdyjskie milicje na ewentualny atak ze strony Turcji.





#wieszwiecej Polub nas