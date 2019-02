Politycy o rozmowie Kulczyk - Kwiatkowski: Stan sądownictwa jest wynikiem polityki Donalda Tuska

– Krzysztof Kwiatkowski, będąc ministrem sprawiedliwości, był również członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a więc on to środowisko bardzo dobrze poznał, i również, kiedy proponował jako minister sprawiedliwości takie - powiedziałbym - drobne rozwiązanie, bo ono, z punktu widzenia potrzeb reformy wymiaru sprawiedliwości, jest błahostką – mechanizm oceny przewlekłości – i kiedy się spotkał z totalnym oporem - bo tak można domniemywać z tej rozmowy - zrozumiał, że coś jest nie tak – skomentował w programie „Strefa starcia” słowa Krzysztofa Kwiatkowskiego poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski. Portal tvp.info ujawnił nagranie rozmowy biznesmena Jana Kulczyka z szefem NIK.

W trakcie ujawnionej przez portal tvp.info rozmowy Jana Kulczyka z Krzysztofem Kwiatkowskim w restauracji Amber Room rozmówcy wymieniają opinie dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Rozmówcy zwracają uwagę na opieszałość sądów i problem z kontrolą środowiska sędziowskiego. „Środowisko sędziowskie mi groziło protestami, że jak śmiem w ogóle wprowadzać możliwość oceny pracy sędziego. Ja mówię: a które środowisko nie podlega ocenie? (…) prowadzone przewlekle postępowanie czy nieprowadzone? Niestety im się w dupach poprzewracało trochę…” – mówi Kwiatkowski do Kulczyka.



– W tamtym czasie, w ciągu ośmiu lat rządów PO, gdy premierem był pan Donald Tusk, było chyba siedmiu albo ośmiu ministrów sprawiedliwości. Ja takie wrażenie odnosiłem, że Donald Tusk nie chce chyba, żeby ktoś „mu urósł” na tej funkcji za bardzo, i dlatego ci ministrowie zmieniali się jak rękawiczki – stwierdził w programie „Strefa starcia” poseł Arkadiusz Mularczyk, komentując ujawniony przez portal tvp.info fragment rozmowy Kulczyk - Kwiatkowski. – To powodowało olbrzymi chaos w sądownictwie, no bo ci ludzie się zmieniali. Co przychodzili, to inne koncepcje, inne projekty, inne pomysły – dodał.



– Stan sądownictwa - ta przewlekłość, ta korporacyjność - jest niestety wynikiem polityki Donalda Tuska, bo on był premierem rządu niemal 8 lat pełne, natomiast ministrów (sprawiedliwości – dop. red.) miał chyba siedmiu albo ośmiu. Ja na to patrzę z perspektywy całości zarządzania państwem przez premiera Tuska i, niestety, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to była jedna wielka tragedia – podsumował poseł PiS.



– Chciał dyscyplinować, ale nie chciał dyscyplinować sędziów, tylko przewlekłość postępowania. To są jednak dwie różne rzeczy – stwierdziła z kolei warszawska radna Nowoczesnej Aleksandra Śniegocka-Goździk. – Wiadomo było, że system sądownictwa w Polsce nie działa poprawnie. Nikt nie kwestionuje i nikt nie kwestionował, że zmiany będą czy są potrzebne – podsumowała radna.





#wieszwiecej Polub nas