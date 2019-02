Reakcja po wypowiedzi szefa MSZ Izraela: Nie poddamy się antypolskiemu rasizmowi

„To jest naprawdę zadziwiające, że nowo mianowany minister spraw zagranicznych Izraela cytuje takie haniebne i rasistowskie uwagi. Całkowicie nie do przyjęcia” – stwierdził na Twitterze ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski, komentując wypowiedź Israela Kaca, który w wywiadzie dla izraelskiej stacji Channel 13 TV News m.in. zacytował antypolską wypowiedź b. premiera Izraela Icchaka Szamira. Słowa Kaca skrytykował również wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki.

W wywiadzie dla stacji Channel 13 TV News nowo mianowany szef izraelskiego MSZ Israel Kac stwierdził, że „Polacy kolaborowali z nazistami”. Jak doniósł na Twitterze dziennikarz stacji Nadav Eyal, minister zacytował również antypolską wypowiedź b. premiera Izraela Icchaka Szamira.



„Jak to powiedział Shamir? Jego zdaniem Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matek” – stwierdził Kac.



Słowa te spotkały się ze zdecydowaną reakcją polskiej dyplomacji. Na Twitterze skomentował ją jako haniebną i rasistowską ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski.





It is really astonishing that the newly appointed foreign minister of Israel quotes such a shameful and racist remark. Utterly unacceptable. https://t.co/3mrs60Mulx — Marek Magierowski (@mmagierowski) 17 lutego 2019

Newly launched Warsaw initiative to stabilise Middle East finds its challengers immediately and without surprise. Them exploiting the Polish-Israeli, Polish-Jewish prejudices no surprise neither. But @Israel_catz distasteful anti-Polish remark is beyond comprehension#NoToRacism — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) 17 lutego 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PORTAL TVP.INFO, TWITTER

Niedługo potem swój komentarz w sprawie wypowiedzi zamieścił również wiceminister resortu spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. „Nowo zainaugurowana inicjatywa Warszawska by ustabilizować Bliski Wschód natychmiast i bez zaskoczenia znajduje swoich przeciwników. Nie zaskakuje też wykorzystywanie przez nich uprzedzeń polsko-izraelskich, polsko-żydowskich. Ale niesmaczna antypolska uwaga @Israel_catz jest nie do pojęcia” – napisał wiceminister.W kolejnym poście wiceminister dopisał, że „Obrona pokoju, demokracji na Bliskim Wschodzie i prawa Izraela do bezpieczeństwa jest na szali. Polska z dumą angażuje się w ten wysiłek. Nie poddamy się antypolskiemu rasizmowi”.Niedługo po pojawieniu się komentarzy polskich dyplomatów, wpis Nadava Eyala dokumentujący wypowiedź ministra Kaca został usunięty z platformy Twitter.