Wybili szyby, próbowali dostać się do auta. Atak na radiowóz podczas protestu „żółtych kamizelek”

Podczas manifestacji „żółtych kamizelek” w Lyonie doszło do groźnego incydentu. Policyjny samochód został zaatakowany przez chuliganów, którzy wmieszali się w tłum protestujących.

Do zdarzenia doszło, gdy samochód policyjny utknął w korku. Pojazd został obrzucony kamieniami, wybijano w nim szyby. Zamaskowani chuligani, w kominiarkach wskakiwali na maskę auta i usiłowali dostać się na jego dach.



Sytuację uratowała interwencja oddziałów szturmowych policji. Kierująca pojazdem kobieta jest w szoku.



Prokuratura wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Według policyjnych ekspertów, sprawcami były grupy skrajnej prawicy i lewicy, które przyłączyły się do manifestujących „żółtych kamizelek”.



Aby nie dopuścić demonstrantów do centrum handlowego miasta, policja użyła gazów łzawiących. Manifestacje zorganizowano w różnych miastach Francji.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

W Paryżu, gdzie w proteście wzięło udział około półtora tysiąca osób, doszło do antysemickiego ataku na znanego filozofa Alaina Finkielkrauta. Jest on Żydem, jego rodzice pochodzili z Polski.Ruch „żółtych kamizelek” domaga się dymisji prezydenta Emmanuela Macrona, zwiększenia siły nabywczej pieniądza, zmniejszenia podatków i wprowadzenia reform instytucjonalnych.