„Chciałabym znaleźć kogoś podobnego na Wyspach”. Brytyjka o mężu-dżihadyście

19-letnia Brytyjka, która przed czterema laty wyjechała z kraju, żeby dołączyć do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie, poinformowała, że urodziła dziecko. Chłopiec przyszedł na świat w obozie dla uchodźców w Syrii. Shamima Begum chce wrócić do Wielkiej Brytanii.

Telewizji Sky News powiedziała: „Ludzie powinni darzyć mnie sympatią za to, co przeszłam”.



Begum wyjechała z Wielkiej Brytanii cztery lata temu wraz z dwiema koleżankami. Miała wtedy 15 lat. Teraz chce wrócić.



Kiedy reporter Sky News spytał ją, czy nie uważa, że popełniła błąd wyjeżdżając do Syrii, odparła: „w pewnym sensie – tak”. – Ale nie żałuję tego, ponieważ to mnie zmieniło – dodała.



– To mnie uczyniło silniejszą i odporniejszą. Wyszłam za mąż. Chciałabym znaleźć kogoś podobnego w Wielkiej Brytanii – powiedziała. – Miałam dzieci. To był dla mnie dobry czas. Nie wytrzymałam, kiedy sytuacja stała się trudna – dodała.

źródło: bbc.com

Dwójka dzieci Begum miała umrzeć w Syrii. Mąż – holenderski bojownik tzw. Państwa Islamskiego został na początku lutego złapany przez Syryjskie Siły Demokratyczne i prawdopodobnie przebywa w niewoli.Begum oraz 15-letnia Amira Abase i 16-letnia Kadiza Sultana poleciały z Londynu do Stambułu 17 lutego 2015 roku. Kadiza prawdopodobnie zginęła w ruinach domu; los Amiry nie jest znany.