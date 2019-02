„Rosja od wielu lat trwała w łamaniu traktatu INF. NATO musi odpowiedzieć”

Jesteśmy zadowoleni, że NATO widzi zagrożenie ze strony Rosji. Jest ono fundamentalne dla bezpieczeństwa europejskiego – powiedział w programie „Studio Zachód” wiceszef MON Tomasz Szatkowski po spotkaniu ministrów obrony krajów Sojuszu w Brukseli.

Rosja od wielu lat trwała w łamaniu traktatu INF – przekonywał minister. W jego ocenie „NATO musi odpowiedzieć” na działania Kremla. – Inaczej Sojusz będzie dopuszczał do próżni, będzie tolerował słabość w pewnym istotnym segmencie tej równowagi strategicznej – podkreślił na antenie TVP Info.



Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow w 1987 r. w Waszyngtonie. Przewiduje on likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania. Układem objęte są pociski o zasięgu od 500 do 5500 km.



Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w zeszłym roku wycofanie się z porozumienia m.in. ze względu na nieprzestrzeganie układu przez Rosję. Zdaniem Waszyngtonu Moskwa narusza porozumienie, rozmieszczając pociski manewrujące 9M729.



1 lutego sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że Stany Zjednoczone zawieszają przestrzeganie układu INF i za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do jego zapisów. Następnego dnia prezydent Władimir Putin oświadczył, że Rosja wstrzymuje swój udział w INF w odpowiedzi na działania USA. Zalecił również zaprzestanie przez resorty obrony i dyplomacji prób inicjowania rozmów z Waszyngtonem na temat tego układu.

