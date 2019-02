Włamał się do magazynu, wpadł przez własną głupotę

To godny następca słynnego gangu Olsena. 58-latek włamał się do magazynu i ukradł artykuły przemysłowe. Uciekł z łupem, ale zostawił na miejscu dowód. Osobisty.

Funkcjonariusze z komisariatu IV w Częstochowie otrzymali zawiadomienie o włamaniu do jednego z magazynów. Sprawca połasił się na przedłużacze, łomy i latarki.



Namierzenie złodzieja było wyjątkowo łatwe. Wpadł, ponieważ na miejscu popełnionego przestępstwa zostawił wyraźny ślad swojej obecności. Podczas oględzin na miejscu zdarzenia, policjanci znaleźli kurtkę, a w niej dowód osobisty dobrze im znanego 58-latka.



Policjanci dotarli do właściciela dokumentu. W chwili zatrzymania miał on prawie 4 promile alkoholu w swoim organizmie. Mężczyźnie postawiono zarzuty za kradzież z włamaniem, teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

#wieszwiecej Polub nas