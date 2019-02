Konwojent ukradł 3 mln euro. Już usłyszał zarzuty

Francuski konwojent, który skradł ponad 3 mln euro został zatrzymany. Niecały tydzień po przywłaszczeniu sobie przewożonych pieniędzy ma już postawione zarzuty.

Do kradzieży doszło w poniedziałek w miejscowości Aubervilliers pod Paryżem, zamieszkałej głównie przez imigrantów. Pieniędzmi opiekowało się trzech konwojentów. Dwóch z nich weszło do agencji Western Union, gdy wyszli, okazało się, że ich furgonetka zniknęła, w wraz z nią ich kolega, który siedział za kierownicą.



Świadkowie zeznali, że mężczyzna po prostu odjechał. Pojazd znaleziono pół kilometra dalej. Zniknął kierowca i przewożone przez niego worki z pieniędzmi zawierające około 3,1 mln euro.



Śledczy wiedzieli, że poszukują 27-letniego Adriena Derbeza. Mężczyzna wpadł już we wtorek. Został aresztowany w mieście Amiens, leżącym około 160 km na północ od Paryża. Gdy policjanci przyszli do mieszkania, w którym się ukrywał, wyskoczył przez okno, ale nie zdołał zbiec.



Dziennik „Le Parisien” poinformował w czwartek, że policja odnalazła część skradzionych pieniędzy. Znajdowały się w aucie, którym próbowała odjechać 29-letnia kobieta. Podejrzana również trafiła do aresztu i w sobotę przedstawiono jej zarzuty.



Policja oświadczyła, że wciąż nie odzyskano ponad połowy skradzionej kwoty.

