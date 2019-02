Kulczyk spotkał się z Grasiem ws. otrzymywanych pogróżek? Nieznane nagranie z milionerem

- Wysyłają mi anonimy, chodzą po różnych ludziach z wpływami typu Kwaśniewski, (…) z pogróżkami (…) dziwnym zbiegiem okoliczności w momencie, jak się dzieje coś wielkiego – mówił Jan Kulczyk rok przed swoją śmiercią do Krzysztofa Kwiatkowskiego, w nagraniu, do którego dotarł portal tvp.info. Prezes NIK doradził rozmówcy spotkanie się w tej sprawie z Pawłem Grasiem. Jak ustaliliśmy, prokuratura rzeczywiście prowadziła postępowanie „w sprawie stosowania gróźb bezprawnych wobec Jan Kulczyka w celu zmuszania go do określonego zachowania”.

Zapraszamy do obejrzenia programu „Strefa Starcia”, w którym zostanie wyemitowane nagranie. Początek o godz. 21.50. Całość będzie dostępna także na portalu tvp.info.

