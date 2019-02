Żyła na podium w Willingen. Japończyk Kobayashi znów bezkonkurencyjny

Nie ma mocnych na Ryoyu Kobayashiego. Japończyk wygrał już jedenasty konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w tym sezonie. Na najniższym stopniu podium w Willingen stanął Piotr Żyła. W czołówce znaleźli się również Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Kobayashi był zdecydowanie najlepszy. Prowadził po pierwszej serii, a w finałowej potwierdził wysoką formę. Drugiego Niemca Markusa Eisenbichlera wyprzedził aż o 21,6 pkt.



Dzięki niedzielnemu zwycięstwu Japończyk triumfował w drugiej edycji klasyfikacji Willingen Five i zdobył główną nagrodę - czek na 25 tysięcy euro. Rok temu triumfował Kamil Stoch.



Punkty Pucharu Świata zdobyło w niedzielę pięciu Polaków. Oprócz trzeciego Żyły i piątego Kubackiego, siódmy był Stoch, szesnasty Jakub Wolny, zaś 30. Maciej Kot.



Trener polskich skoczków Stefan Horngacher ogłosił skład naszej reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym w austriackim Seefeld. O medale powalczą: Stoch, Żyła, Kubacki, Wolny i Hula. Kot wróci do kraju. Mistrzostwa potrwają od 20 lutego do 3 marca.